Hakimi: Saya tidak menikmati bermain bersama Messi

Ashraf Hakimi, bek sayap Paris Saint-Germain, mengungkapkan bahwa ia tidak menikmati bermain bersama bintang Argentina Lionel Messi selama sang pemain berada di klub ibu kota Prancis tersebut.

Meskipun Messi mampu memaksimalkan potensi rekan-rekannya terutama dalam peran menyerang, namun keunggulan Hakimi sebagai bek sayap serang tidak dimanfaatkan secara optimal saat legenda Barcelona itu tiba di ibu kota Prancis, di mana Messi turut membentuk apa yang bisa disebut sebagai trio penyerang terbaik dalam sejarah -secara teori- bersama Neymar dan Kylian Mbappé

dan PSG gagal meraih kesuksesan yang diharapkan di level Eropa selama periode tersebut, serta baru berhasil di Liga Champions ketika Luis Enrique menemukan keseimbangan ideal antara penampilan individu dan kerja sama tim. Fase ini menandai munculnya Hakimi sebagai salah satu bek sayap terbaik di generasinya berkat kecepatan luar biasa dan sentuhan akhir yang presisi

Kemampuan terbaik bek asal Maroko ini baru terlihat setelah kedatangan Enrique dan kepergian Messi serta Neymar, mengingat Hakimi dan Leo bergabung bersama ke Paris pada bursa transfer musim panas 2021, di mana klub menghabiskan 68 juta euro untuk mendatangkan yang pertama, sementara yang kedua datang melalui transfer bebas dari Barcelona

Kedatangan Messi mengubah gaya permainan menjadi berpusat pada trio penyerang yang dipenuhi bintang-bintang, yang membuat tim asuhan Mauricio Pochettino kehilangan keseimbangan yang dibutuhkan.

Hakimi mengatakan, saat menjadi tamu di podcast "THE BRIDGE": "Begitu Messi datang, proyek Paris Saint-Germain berubah dan gaya bermain tim pun ikut berubah. Kami bermain dengan cara yang berbeda dan saya tidak menikmati itu."

Hakimi menambahkan: "Saya tidak melakukan hal-hal yang saya sukai, seperti menyerang dan merasa penting... Saya merasa seperti pemain cadangan, dan saya ingat saat itu saya membandingkan situasi saya dengan tim nasional, di mana saya diperlakukan sebagai pemain penting."

Dia menyimpulkan: "Secara mental, sulit bagi saya untuk tampil di Paris seperti yang saya inginkan, lalu kritik mulai menghujani saya di Paris, di mana mereka bertanya-tanya mengapa dia bermain seperti itu bersama Maroko dan tampil berbeda di Paris? Apakah dia tidak baik-baik saja? Atau ada alasan lain? Orang-orang tidak memahami perbedaannya."



