Hakimi merayakan pencapaian bersejarah pada malam yang gemilang bagi Dembélé

Pemain internasional Maroko, Achraf Hakimi, merayakan pertandingan ke-200-nya bersama Paris Saint-Germain dengan cara terbaik, setelah memimpin timnya meraih kemenangan berharga atas Toulouse dengan skor 3-1 dalam laga yang digelar di Stadion Parc des Princes, dalam rangkaian kompetisi Ligue 1.

Hakimi mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini setelah pertandingan, menegaskan bahwa mencapai 200 pertandingan bersama PSG merupakan momen spesial dalam kariernya, terutama karena bertepatan dengan kemenangan penting yang memperkuat posisi tim di puncak klasemen.

Pertandingan tersebut juga menampilkan penampilan gemilang dari pemain Prancis Ousmane Dembélé, yang tampil luar biasa dan mencetak dua gol indah, salah satunya melalui tendangan kaki kiri yang memukau dan dinilai oleh para penggemar sebagai salah satu gol terindah musim ini.

Gonzalo Ramos menambahkan gol ketiga pada masa injury time, mengukuhkan keunggulan skuad asuhan Luis Enrique.

Dengan kemenangan ini, Paris Saint-Germain menambah poinnya menjadi 63, mendekati gelar juara, dengan selisih 4 poin dari Lens, sementara tim ini terus menunjukkan performa kuat menjelang laga yang dinanti melawan Liverpool di Liga Champions.