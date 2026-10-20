Hakimi Menyamai Rekor Mohamed Salah, Dekati Takhta Bersejarah

Bintang Paris Saint-Germain asal Maroko, Achraf Hakimi, turut berkontribusi dalam kemenangan besar timnya atas Barcelona dengan skor 4/2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim malam ini di Stadion Parc des Princes, dalam rangka jornada ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Paris menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin dengan mempertahankan rekor sempurna dan puncak klasemen, sementara Barcelona melorot ke posisi kelima dengan 6 poin setelah menelan kekalahan pertama di kancah Eropa musim ini.

Gol keempat tercipta pada menit ke-86 melalui Fabian Ruiz, yang memanfaatkan umpan silang istimewa dari Achraf Hakimi.

Menurut jaringan statistik "Statsdufoot", Hakimi menambah koleksi assist-nya di Liga Champions Eropa menjadi 19 umpan.





Ditambahkan bahwa dengan demikian Hakimi menyamai koleksi bintang Mesir Mohamed Salah, pemain Trabzonspor Turki saat ini dan mantan pemain Liverpool.

Disebutkan bahwa pemain Kamerun Samuel Eto'o adalah pemain Afrika dengan jumlah assist terbanyak di Liga Champions Eropa, dengan koleksi 20 umpan.

Pemain Maroko itu kini tinggal berjarak satu assist untuk menyamai Eto'o di puncak daftar sepanjang masa, dengan catatan Mohamed Salah tidak tampil di Liga Champions musim ini, karena Trabzon bermain di turnamen Liga Konferensi Eropa.







