Bintang Panathinaikos asal Maroko, Azzedine Ounahi, menjalani operasi yang sukses, di tengah prediksi bahwa ia akan absen dari lapangan selama beberapa bulan.

Operasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki tendon otot bisep femoris di kaki kanannya, sesuai dengan apa yang diumumkan klub Yunani itu dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan melalui akun-akunnya di media sosial.

Situs Foot Mercato menyebutkan, "Terlepas dari operasi itu sendiri, identitas pengunjung pertama Ounahi lah yang secara khusus menarik perhatian."

Bintang Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, memastikan untuk mengunjungi rekan senegaranya, Ounahi, secara langsung guna menjenguknya dan memberikan dukungan kepadanya selama masa sulit ini.

Klub Panathinaikos mengatakan, seraya mengungkapkan kebahagiaannya melalui akun-akunnya di media sosial, "Ounahi hari ini menjalani operasi yang sukses untuk memperbaiki tendon otot bisep femoris di kaki kanannya, dan pengunjung pertamanya adalah sosok yang memiliki kedudukan yang sama tingginya, yaitu Achraf Hakimi."

Klub Yunani itu juga memberikan rincian mengenai tim medis yang menangani operasi tersebut. Selain Haris Lalos, dokter klub, turut berpartisipasi Nicolas Lefebvre, ahli bedah ortopedi, dan Christophe Baudot, dokter timnas Maroko sekaligus konsultan medis di klub Paris Saint-Germain.

Setelah operasi ini, Ounahi harus memulai masa rehabilitasi yang panjang sebelum ia dapat kembali ke kompetisi.

Sementara itu, gelandang Maroko ini akan dapat mengandalkan dukungan orang-orang terdekatnya dan rekan-rekannya di timnas Maroko, dengan Achraf Hakimi sebagai yang terdepan.