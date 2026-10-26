Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or 2026 pada Senin malam, dalam acara yang digelar di ibu kota Inggris, London.

Kane meraih penghargaan ini untuk pertama kalinya dalam kariernya, mengungguli duo Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid (peringkat kedua), dan Lamine Yamal, bintang Barcelona (peringkat ketiga).

Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, penentuan pemenang didasarkan pada hasil musim sepak bola alih-alih tahun kalender, dengan periode penilaian pencapaian para pemain yang membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, mencakup berbagai kompetisi dan peristiwa penting sepanjang musim.

Majalah "France Football" selaku penyelenggara penghargaan Ballon d'Or mengumumkan urutan para kandidat Ballon d'Or, mulai dari peringkat ke-30 hingga peringkat pertama, sebagai berikut:

Peringkat akhir Ballon d'Or 2026





Peringkat Pemain Klub Timnas 29 Sadio Mane Al Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Prancis 28 Julian Quinones Al Qadsiah Meksiko 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Munich Prancis 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil 24 Luis Diaz Bayern Munich Kolombia 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martinez Inter Milan Argentina 21 Gabriel Arsenal Brasil 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekuador 19 Joao Neves Paris Saint-Germain Portugal 18 Marc Cucurella Real Madrid Spanyol 17 Vinicius Junior Real Madrid Brasil 16 Ferran Torres Barcelona - Paris Saint-Germain Spanyol 15 Declan Rice Arsenal Inggris 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portugal 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Maroko 12 Pau Cubarsi Barcelona Spanyol 11 Jude Bellingham Real Madrid Inggris 10 Fabian Ruiz Paris Saint-Germain Spanyol 9 Michael Olise Bayern Munich Prancis 8 Erling Haaland Manchester City Norwegia 7 Ousmane Dembele Paris Saint-Germain Prancis 6 Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgia 5 Lionel Messi Inter Miami Argentina 4 Rodri Manchester City - Barcelona Spanyol 3 Lamine Yamal Barcelona Spanyol 2 Kylian Mbappe Real Madrid Prancis 1 Harry Kane Bayern Munich Inggris







