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Diterjemahkan oleh

Hakimi ke-13 dan Vinicius di Posisi Mengejutkan: Pengumuman Peringkat Akhir Ballon d'Or 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
Prancis
Spanyol
Inggris
Argentina
Portugal
Maroko
Georgia
Senegal
Brasil
Norwegia
Kolombia

Dari peringkat ke-30 hingga pertama: inilah klasemen akhir penghargaan Ballon d'Or 2026

Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or 2026 pada Senin malam, dalam acara yang digelar di ibu kota Inggris, London.

Kane meraih penghargaan ini untuk pertama kalinya dalam kariernya, mengungguli duo Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid (peringkat kedua), dan Lamine Yamal, bintang Barcelona (peringkat ketiga).

Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, penentuan pemenang didasarkan pada hasil musim sepak bola alih-alih tahun kalender, dengan periode penilaian pencapaian para pemain yang membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, mencakup berbagai kompetisi dan peristiwa penting sepanjang musim.

Majalah "France Football" selaku penyelenggara penghargaan Ballon d'Or mengumumkan urutan para kandidat Ballon d'Or, mulai dari peringkat ke-30 hingga peringkat pertama, sebagai berikut:

Peringkat akhir Ballon d'Or 2026


Peringkat

Pemain

Klub

Timnas

29

Sadio Mane

Al Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Prancis

28

Julian Quinones

Al Qadsiah

Meksiko

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Munich

Prancis

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Diaz

Bayern Munich

Kolombia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martinez

Inter Milan

Argentina

21

Gabriel

Arsenal

Brasil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekuador

19

Joao Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

Spanyol

17

Vinicius Junior

Real Madrid

Brasil

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

Spanyol

15

Declan Rice

Arsenal

Inggris

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Maroko

12

Pau Cubarsi

Barcelona

Spanyol

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Inggris

10

Fabian Ruiz

Paris Saint-Germain

Spanyol

9

Michael Olise

Bayern Munich

Prancis

8

Erling Haaland

Manchester City

Norwegia

7

Ousmane Dembele

Paris Saint-Germain

Prancis

6

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Georgia

5

Lionel Messi

Inter Miami

Argentina

4

Rodri

Manchester City - Barcelona

Spanyol

3

Lamine Yamal

Barcelona

Spanyol

2

Kylian Mbappe

Real Madrid

Prancis

1

Harry Kane

Bayern Munich

Inggris



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