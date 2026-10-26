Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or 2026 pada Senin malam, dalam acara yang digelar di ibu kota Inggris, London.
Kane meraih penghargaan ini untuk pertama kalinya dalam kariernya, mengungguli duo Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid (peringkat kedua), dan Lamine Yamal, bintang Barcelona (peringkat ketiga).
Untuk kelima kalinya dalam sejarah penghargaan ini, penentuan pemenang didasarkan pada hasil musim sepak bola alih-alih tahun kalender, dengan periode penilaian pencapaian para pemain yang membentang dari 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, mencakup berbagai kompetisi dan peristiwa penting sepanjang musim.
Majalah "France Football" selaku penyelenggara penghargaan Ballon d'Or mengumumkan urutan para kandidat Ballon d'Or, mulai dari peringkat ke-30 hingga peringkat pertama, sebagai berikut:
Peringkat akhir Ballon d'Or 2026
Peringkat
Pemain
Klub
Timnas
29
Sadio Mane
Al Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Prancis
28
Julian Quinones
Al Qadsiah
Meksiko
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Munich
Prancis
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Diaz
Bayern Munich
Kolombia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martinez
Inter Milan
Argentina
21
Gabriel
Arsenal
Brasil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ekuador
19
Joao Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
Spanyol
17
Vinicius Junior
Real Madrid
Brasil
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
Spanyol
15
Declan Rice
Arsenal
Inggris
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Maroko
12
Pau Cubarsi
Barcelona
Spanyol
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Inggris
10
Fabian Ruiz
Paris Saint-Germain
Spanyol
9
Michael Olise
Bayern Munich
Prancis
8
Erling Haaland
Manchester City
Norwegia
7
Ousmane Dembele
Paris Saint-Germain
Prancis
6
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgia
5
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
4
Rodri
Manchester City - Barcelona
Spanyol
3
Lamine Yamal
Barcelona
Spanyol
2
Kylian Mbappe
Real Madrid
Prancis
1
Harry Kane
Bayern Munich
Inggris