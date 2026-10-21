Bintang Paris Saint-Germain asal Maroko, Achraf Hakimi, mengungkapkan rasa bangganya atas penampilan rekan-rekannya dalam kemenangan atas Barcelona (4-2), pada Selasa malam kemarin dalam pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Tim Prancis itu membuktikan kelayakannya di ajang Eropa tersebut. Setelah menang atas Manchester City, pemuncak Premier League, pekan lalu (4-2), mereka berhasil mengalahkan tim Catalan yang belum terkalahkan musim ini.

Hakimi mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "CBS Sports" seusai pertandingan: "Ketika kamu bermain melawan tim seperti ini, kamu ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kamilah sang juara dan bahwa kami bertekad untuk melanjutkan rangkaian kemenangan. Kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kami juga salah satu tim terbaik di dunia, dan mungkin yang terbaik saat ini."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" Prancis: "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami menghadapi salah satu tim terbaik di dunia, yang belum kalah musim ini. Namun tim kami luar biasa."

Meski Barcelona mencetak dua gol penyeimbang dan pertandingan menyaksikan banyak perubahan momentum, Hakimi tetap terkagum-kagum dengan kemampuan timnya untuk bersinar di laga-laga besar.

Ia menjelaskan: "Ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi para suporter, tetapi kami juga menikmati permainannya. Dalam pertandingan seperti ini, kami harus bertahan dan menyerang dengan level yang sangat tinggi."

Pemain Maroko itu juga menatap sisa musim dengan tujuan yang jelas, saat ia berkata: "Kami memiliki satu tujuan besar yang ingin kami capai tahun ini: memenangkan kembali Liga Champions. Tujuan kami adalah melanjutkan rangkaian kemenangan."

Ambisi ini terus dipupuk oleh sang pelatih Luis Enrique setiap hari, yang dipuji oleh pemain Maroko itu dengan berkata: "Pelatih setiap hari memastikan agar kami tidak kehilangan mentalitas juara. Kami memberikan segalanya, dan saya berharap kami terus meraih kemenangan."







