Hakimi: Kami menerima gelar juara Afrika dengan cara ini

Ashraf Hakimi, bek kanan Paris Saint-Germain dan tim nasional Maroko, untuk pertama kalinya mengungkapkan pandangannya mengenai keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang mencabut gelar Piala Afrika 2025 dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjadi tamu di podcast "The Bridge" bersama temannya, Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, di mana Hakimi tidak menyembunyikan kebahagiaannya atas keputusan tersebut, meskipun ada kontroversi besar yang mengelilinginya.

Baca juga

Mantan pemain Real Madrid itu berkata: "Bahkan jika kami harus memenangkan Piala Afrika dengan cara ini, kami menerimanya.. Kami sangat senang.. Saya telah menanti momen ini sejak lama sekali."

Diketahui bahwa Senegal baru-baru ini mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), menentang keputusan Komite Banding CAF. Timnas Senegal juga merayakan dengan memamerkan trofi di hadapan para pendukungnya, di sela-sela pertandingan persahabatan melawan Peru.

"Singa Teranga" sempat mundur dari pertandingan final selama sekitar 15 menit, sebelum kembali ke lapangan dan memenangkan final dengan skor 1-0 pada babak tambahan waktu, sementara Ibrahim Diaz, bintang Real Madrid, gagal mengeksekusi tendangan penalti yang seharusnya memberikan gelar juara bagi "Singa Atlas" pada menit-menit akhir babak kedua.