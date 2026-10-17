Komite Perangkat Pertandingan mengumumkan penunjukan Mateo Busquets Ferrer untuk memimpin laga antara Real Madrid dan Sevilla, yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam besok, dalam pekan kesembilan Liga Spanyol, di Stadion Santiago Bernabeu.

Pengadil berusia 32 tahun asal Spanyol ini merupakan wasit termuda di kasta tertinggi Spanyol, dan ia juga dipandang sebagai salah satu nama menjanjikan dalam dunia perwasitan Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", laga hari Minggu nanti bukanlah yang pertama bagi Busquets Ferrer dalam memimpin pertandingan Real Madrid pada musim ini, karena sebelumnya ia sudah memimpin laga Los Blancos melawan Real Sociedad pada pekan kedua, yang menandai kembalinya pelatih asal Portugal Jose Mourinho ke Stadion Santiago Bernabeu, dan berakhir dengan kemenangan Real Madrid 4-1.

Catatan positif Real Madrid bersama Mateo Busquets

Laga hari Minggu menjadi pertandingan kesembilan dalam catatan Busquets Ferrer saat memimpin Real Madrid, yang meraih 6 kemenangan dan dua kali bermain imbang, melawan Atletico Madrid dan Las Palmas, tanpa sekali pun menelan kekalahan di bawah kepemimpinannya.

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Sementara untuk Sevilla, wasit tersebut telah memimpin pertandingan mereka dalam 11 kesempatan, di mana klub Andalusia itu meraih 8 kemenangan berbanding 3 kekalahan.

Fernandez di ruang teknologi video

Meski Real Madrid memiliki catatan positif bersama wasit lapangan tersebut, perhatian juga akan tertuju ke ruang Video Assistant Referee (VAR), yang akan menjadi tanggung jawab wasit Guillermo Cuadra Fernandez.

Menurut laporan tersebut, wasit asal Madrid ini termasuk nama yang kontroversial dalam sepak bola Spanyol, karena Real Madrid hanya meraih 11 kemenangan dari 21 pertandingan yang ia pimpin, berbanding 5 hasil imbang dan 5 kekalahan.

Beberapa keputusannya di masa lalu juga memicu protes di kalangan Madrid, di samping kontroversi terkait pandangannya terhadap pertandingan-pertandingan Atletico Madrid, sebagaimana diungkapkan laporan tersebut.

Salah satu insiden paling mencolok yang diingat para pengkritiknya adalah pertandingan sebelumnya melawan Sevilla, ketika ia menganulir gol Vinicius Junior karena bola dianggap menyentuh tangan, dalam sebuah keputusan yang memicu perdebatan mengenai apakah pemain itu menggunakan pundak atau lengannya untuk mengontrol bola.