Inter pada Minggu membuat laga melawan Cagliari tak perlu menjadi menegangkan. Tim asal Milan itu mendominasi hampir sepanjang pertandingan dan mendapat peluang untuk meraih kemenangan besar. Karena hanya Hakan Çalhanoglu yang mencetak gol, laga sempat lama berlangsung menegangkan, tetapi pada akhirnya juara bertahan liga itu mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir: 0-1. Inter kini mengoleksi enam poin dari dua laga; Cagliari tiga poin dari dua laga.

Bahwa Inter akan menutup babak pertama dengan keunggulan 0-1 nyaris layak disebut keajaiban kecil. Nerazzurri menjadi penguasa penuh di Sardinia, melepaskan 15 tembakan, tetapi hanya sekali mampu menuntaskannya menjadi gol.

Pada menit ke-10, Nicolò Barella menemukan ruang untuk Çalhanoglu, yang diberi terlalu banyak ruang di tepi kotak penalti. Pemain Turki itu memanfaatkan teknik tendangannya yang tanpa cela dengan menempatkan bola sempurna ke pojok gawang: 0-1.

Setelah itu, Inter terus membombardir dengan peluang dan ancaman tanpa henti. Tim asuhan pelatih Christian Chivu itu sama sekali tidak efisien dan membuang peluang lewat antara lain Federico Dimarco, Francesco Esposito, Lautaro Martínez, dan Manuel Akanji.

Selepas jeda, tidak banyak yang berubah dalam jalannya pertandingan. Inter tetap mendominasi dan Cagliari tampak kurang lebih sudah menyerah. Namun, peluang demi peluang tetap gagal dimaksimalkan dan perlahan tapi pasti Cagliari mulai mendapat kepercayaan diri lebih besar.

Peluang besar yang nyaris tak terelakkan bagi Cagliari akhirnya datang 10 menit sebelum waktu normal usai. Michel Adopo melepaskan tembakan dalam kebebasan penuh di dalam kotak penalti, tetapi sebelum Josep Martínez benar-benar diuji, Yann Bisseck menjadi pahlawan Inter dengan menyundul bola menjauh dari garis gawang.