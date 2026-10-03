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Celtic FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Haitham Hassan absen dari laga melawan Afrika Selatan, pemain Mesir dalam pemulihan cedera

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Timnas Mesir akan menjalani laga tanpa kehadiran Salah dan Haitham Hassan

Tim pelatih timnas Mesir, yang dinakhodai Hossam Hassan, memutuskan mengistirahatkan Haitham Hassan, pemain klub Celtic asal Skotlandia, dari laga uji coba melawan Afrika Selatan karena cedera, berdasarkan rekomendasi dari tim medis yang dipimpin Dokter Mohamed Abou El Ela.

Menurut surat kabar Mesir "Al-Shorouk", timnas menuntaskan sesi latihannya pada Sabtu malam ini di Stadion Internasional Kairo, sebagai persiapan menghadapi laga uji coba yang menutup pemusatan latihan mereka saat ini.

Sebanyak 22 pemain mengikuti latihan tersebut, menyusul kembalinya Ahmed Fatouh ke latihan bersama tim, usai menuntaskan program rehabilitasi akibat memar pada paha yang dialaminya saat laga melawan Sudan Selatan, yang dimenangi Mesir dengan skor 5-0 pada laga kedua kualifikasi Piala Afrika.

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Timnas Mesir akan menghadapi Afrika Selatan dalam laga uji coba, pukul sembilan malam esok hari Minggu, di Stadion Internasional Kairo.

Absen pula dari laga melawan Afrika Selatan bintang Mesir, Mohamed Salah, setelah kepulangannya ke klubnya Trabzon di Turki, menyusul kabar adanya perselisihan dengan tim pelatih timnas usai laga melawan Angola.

Mesir memulai periode jeda internasional saat ini dengan hasil imbang di kandang melawan Angola 0-0, pada laga pembuka kualifikasi Piala Afrika 2027, sebelum meraih kemenangan telak di kandang lawan atas Sudan Selatan 5-0.


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