Komentator olahraga asal Aljazair, Hafiz Derradji, mengaitkan pemecatan Hossam Hassan dari kursi pelatih timnas Mesir dengan sejumlah krisis yang melingkupi sang pelatih selama periode terakhir, dengan menilai bahwa bentrokannya dengan Mohamed Salah, bintang timnas, mungkin menjadi salah satu faktor yang mempercepat kepergiannya dari jabatan tersebut.

Derradji mengatakan, dalam sebuah unggahan melalui akun resminya di situs "X", bahwa Hossam Hassan "adalah orang yang menjatuhkan Hossam Hassan", seraya menjelaskan bahwa sang pelatih membayar harga dari menumpuknya krisis teknis, media, dan personal, di samping bentrokannya dengan pemain terpenting di timnas, sesuatu yang menurutnya tidak perlu berubah menjadi pertempuran terbuka.

Komentator Aljazair itu menambahkan bahwa konfrontasi dengan Mohamed Salah tidak perlu dieskalasi dengan cara seperti ini, merujuk pada perselisihan antara kapten timnas dan direktur teknik, yang berimbas pada suasana timnas selama periode terakhir.

Komentar Derradji muncul setelah pengumuman Federasi Sepak Bola Mesir, Sabtu malam, mengenai pengakhiran tugas Hossam Hassan beserta staf teknis dan administratifnya, setelah serangkaian pertemuan dewan direksi, dengan menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kajian atas keadaan dan peristiwa-peristiwa terakhir serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap citra positif timnas.

Dalam konteks yang sama, federasi sepak bola memutuskan menugaskan Ali Maher, direktur teknik Ceramica Cleopatra saat ini, untuk memimpin tim secara teknis pada fase mendatang, serta memintanya menyampaikan gambarannya mengenai susunan staf teknis pendamping.

Hubungan Hossam Hassan dengan Mohamed Salah sempat mengalami ketegangan selama periode terakhir, di tengah perbedaan sikap dan pernyataan, sehingga krisis itu berubah menjadi pusat perdebatan luas di kalangan suporter dan pengamat, bersamaan dengan kepergian direktur teknik dari kepemimpinan timnas Mesir.