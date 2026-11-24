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Hafid Derradji, komentator asal Aljazair di saluran “beIN Sports”, mempertanyakan sumber informasi yang menjadi dasar pihak Maroko dalam melaporkan dugaan panggilan telepon antara presiden Federasi Sepak Bola Senegal dan salah satu anggota panel arbitrase beranggotakan tiga orang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, beberapa jam sebelum pengumuman putusan yang dinanti dalam krisis final Piala Afrika 2025. Menurutnya, fakta bahwa Maroko mengetahui adanya komunikasi tersebut menimbulkan tanda tanya yang tak kalah penting dibanding panggilan telepon itu sendiri.

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Pertanyaan Derradji ini muncul setelah jaringan media Prancis “RMC Sport” mengungkap bahwa penasihat hukum Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko mengirim surat resmi kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga. Dalam surat itu, ia melaporkan sebuah kejadian yang diduga terjadi dalam beberapa jam terakhir, yakni panggilan telepon yang menurut versi Maroko berlangsung pada hari Minggu antara Abdoulaye Fall, presiden Federasi Sepak Bola Senegal, dan pengacara asal Jerman yang menduduki salah satu dari tiga kursi di panel arbitrase yang ditugaskan memutus sengketa tersebut.

Melalui akunnya di “Twitter”, Derradji menyoroti pertanyaan mengenai bagaimana informasi tersebut bisa sampai ke pihak Maroko. Ia mempertanyakan apakah ada pihak ketiga yang memberi tahu soal keberadaan panggilan itu, apakah ini merupakan kebocoran dari lingkaran kasus tersebut, atau apakah federasi Maroko memperoleh informasi itu dari sumber lain.

Ia menilai pertanyaan-pertanyaan ini sah, terlebih kasus tersebut ditangani oleh panel arbitrase yang semestinya menjunjung independensi, kerahasiaan, dan netralitas.

Kejadian ini menjadi sangat sensitif karena sifat tuduhan dan waktunya. Sekadar klaim adanya komunikasi antara presiden Federasi Sepak Bola Senegal dan salah satu arbiter tidak berarti pelanggaran telah terbukti, dan melontarkan klaim semacam itu sebelum putusan keluar tidak menghilangkan keharusan untuk memverifikasi kebenarannya.

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Di sisi lain, “RMC Sport” mengutip sumber yang dekat dengan pimpinan Federasi Sepak Bola Senegal yang membantah adanya panggilan telepon antara Abdoulaye Fall dan pengacara asal Jerman tersebut, sehingga kebenaran soal komunikasi itu masih diperdebatkan kedua belah pihak.

Derradji menegaskan bahwa pertanyaan terpenting tidak hanya sebatas apakah panggilan itu benar-benar terjadi atau apa isi pembicaraannya, tetapi juga siapa yang menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Maroko dan bagaimana informasi itu sampai kepada mereka.