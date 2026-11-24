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Hafid Derradji, komentator asal Aljazair di saluran beIN Sports, mengomentari putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga yang mengembalikan gelar Piala Afrika 2025 kepada Senegal, setelah membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang memberikan gelar juara kepada Maroko.

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Dalam unggahannya di platform X, ia menilai timnas Senegal menjadi tim pertama dalam sejarah yang meraih gelar juara dua kali dalam satu edisi, sekali di lapangan dan sekali lagi di ruang pengadilan.

Derradji mengatakan putusan pengadilan itu sesuai dengan perkiraan. Putusan tersebut membatalkan keputusan CAF yang memberikan gelar kepada timnas Maroko dan mengesahkan hasil laga final yang berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0 setelah perpanjangan waktu.

Ia menambahkan bahwa lapangan telah berbicara, lalu peradilan olahraga datang untuk menegaskannya. Pernyataan itu merujuk pada keberhasilan Senegal merebut kembali gelar yang telah mereka menangi di lapangan sebelum dicabut melalui keputusan administratif.

Komentator asal Aljazair itu menyoroti ironi yang menyertai kasus ini, karena timnas Senegal mendapati diri mereka dinobatkan sebagai juara dua kali dalam sengketa yang sama: pertama setelah mengalahkan Maroko di final, dan kedua setelah putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga yang secara resmi mengembalikan gelar tersebut kepada mereka. Komentarnya bernada sindiran terhadap perjalanan luar biasa yang ditempuh krisis ini, yang berlangsung sekitar 10 bulan dan menyita perhatian publik sepak bola Afrika.

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Pada Selasa, Pengadilan Arbitrase Olahraga telah menjatuhkan putusan yang membatalkan keputusan Komite Banding CAF tertanggal 17 Maret lalu, yang menyatakan timnas Senegal mundur dari laga final dan menetapkan kemenangan 3-0 untuk Maroko. Berdasarkan putusan baru tersebut, hasil pertandingan kembali seperti yang terjadi di lapangan, yakni kemenangan Senegal 1-0.

Krisis ini bermula dari insiden dalam laga final yang digelar di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, ketika para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes atas penalti yang diberikan kepada Maroko pada menit-menit akhir waktu normal, sebelum akhirnya kembali setelah pertandingan terhenti sekitar 15 menit.

Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti tersebut dengan gaya Panenka, kemudian Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan untuk Senegal pada babak perpanjangan waktu.