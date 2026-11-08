Napoli memberikan hadiah berharga kepada Inter Milan, setelah hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Lazio, dalam laga pekan ke-11 Serie A Italia, sehingga menghentikan rangkaian kemenangan tim asuhan Gennaro Gattuso dan memberi para pengejarnya peluang untuk mempersempit jarak dalam perburuan puncak klasemen.

Lazio unggul lebih dulu melalui Davide Frattesi pada menit ke-28, sebelum Alfonso Pedraza (pemain Lazio) menyamakan kedudukan untuk Napoli di awal babak kedua, hingga laga berakhir dengan kedua tim berbagi angka.

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Lazio menambah koleksi poinnya menjadi 29, tetap mempertahankan puncak klasemen dan catatan tanpa kekalahan, namun kehilangan dua poin setelah rangkaian 6 kemenangan beruntun, sementara Inter yang mengoleksi 25 poin dengan satu pertandingan lebih sedikit kini berpeluang mempersempit jarak menjadi satu poin jika menang atas Como hari ini.

Meski Lazio tersandung, pekan ini membawa pencapaian bersejarah bagi dua raksasa ibu kota Italia, setelah jaringan statistik "Opta" mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Serie A Italia, dua tim dari kota yang sama, Roma dan Lazio, berhasil tetap tak terkalahkan selama 11 pertandingan pertama dalam satu musim.

Dua raksasa ibu kota itu mencatat awal musim yang luar biasa pada musim 2026-2027, di bawah arahan pelatih Gattuso dan Gasperini.

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