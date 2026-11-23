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Barcelona menghadapi potensi pukulan usai menang 3-2 atas Villarreal, setelah mantan wasit Spanyol Eduardo Iturralde González mengungkap sanksi yang diperkirakan bakal dijatuhkan kepada Fermín López menyusul kartu merah langsung yang diterimanya.

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Iturralde memperkirakan sang gelandang akan diskors dua pertandingan, sehingga ia berpotensi absen saat menghadapi Deportivo La Coruña dan Atlético Madrid pada momen penting musim ini, jika sanksi dijatuhkan sesuai perkiraannya.

Mantan wasit La Liga yang memimpin laga-laga kompetisi tersebut pada periode 1995 hingga 2012 itu mengatakan kepada radio Cadena SER bahwa Fermín terancam skorsing dua pertandingan akibat protesnya terhadap perangkat pertandingan dalam laga melawan Villarreal.

Pemain Barcelona itu diusir keluar lapangan pada menit ke-74 oleh wasit Hernández Hernández, setelah memprotes ofisial keempat dengan suara keras dan mendatanginya sambil berulang kali melontarkan kalimat protes, sebelum meninggalkan lapangan menuju ruang ganti.

Laporan wasit menjelaskan bahwa Fermín bangkit dari bangku cadangan, mendekati ofisial keempat sambil memprotes dengan suara keras, dan beberapa kali mengucapkan kalimat "Jangan main-main dengan saya". Ia juga meninggalkan lapangan sebelum kartu merah diacungkan kepadanya. Detail-detail tersebut bisa memengaruhi penentuan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya.

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Kontroversi tidak berhenti pada insiden kartu merah itu. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengkritik keputusan-keputusan wasit seusai pertandingan. "Dengan wasit ini, situasinya selalu sama. Kalau memang begitu, kami hanya harus bermain lebih baik untuk menang, seperti yang kami lakukan di babak kedua," ujarnya.

Iturralde juga menegaskan bahwa Villarreal semestinya mendapat penalti di masa injury time, tepatnya pada menit ke-91 atau ke-92, akibat pelanggaran Gerard Martín terhadap salah satu pemain lawan. Gerard memukul wajah pemain tersebut dengan lengannya dan menghentikannya melanjutkan permainan. Menurut Iturralde, situasi itu layak diganjar penalti, meski VAR tidak melakukan intervensi.

Di sisi lain, pelatih Villarreal Iñigo Pérez menolak berkomentar lebih jauh soal keputusan wasit. Ia menegaskan sudah menyampaikan keberatannya kepada wasit selama pertandingan dan tidak ingin membahasnya lagi setelah laga usai. Sementara itu, Barcelona masih menunggu keputusan resmi terkait sanksi untuk Fermín López.