Perhatian para penggemar sepak bola Afrika akan tertuju pada markas Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) di Kairo, Kamis mendatang, ketika undian babak pendahuluan dua ajang Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi musim 2026-2027 digelar, menandai dimulainya perjalanan baru menuju kejayaan benua, di tengah penantian besar dari klub-klub peserta dan para pendukung untuk mengetahui laga-laga pertama di musim baru.

Prosesi undian Piala Konfederasi Afrika akan dimulai tepat pukul 14.00 waktu Kairo, sedangkan undian Liga Champions Afrika akan dilangsungkan langsung setelahnya pada pukul 15.00.

Klub-klub peserta dari berbagai penjuru benua akan mengetahui lawan-lawan mereka di babak pendahuluan, sebagai langkah pertama dalam perjalanan mereka menuju lolos ke fase grup, dan kemudian bersaing memperebutkan dua gelar paling bergengsi di level klub Afrika.

Konfederasi Sepak Bola Afrika mengumumkan bahwa prosesi kedua undian akan disiarkan langsung melalui kanal CAF TV, sehingga memberi kesempatan kepada para penggemar di dalam maupun luar benua untuk mengikuti dimulainya musim baru dua turnamen klub Afrika tersebut.

Mesir diwakili di Liga Champions Afrika oleh Zamalek, sang juara liga, dan Pyramids, runner-up kompetisi. Sementara di Piala Konfederasi Afrika, Al Ahly, peringkat ketiga liga, ikut serta bersama Zed, runner-up turnামen Piala Mesir.

Pembebasan yang dinanti untuk klub-klub unggulan

Situs "Sport7" Maroko menyebutkan bahwa tiga klub akan mendapat keuntungan berupa pembebasan dari menjalani babak pendahuluan pertama Liga Champions, yaitu Sundowns dari Afrika Selatan, Esperance dari Tunisia, dan Renaissance Berkane dari Maroko, berdasarkan peringkat benua.

Situs itu menambahkan bahwa Al Ahly Mesir, USM Alger Aljazair, dan AS FAR Maroko juga akan memperoleh pembebasan resmi dari menjalani babak pendahuluan pertama di Piala Konfederasi.

Juara Liga Champions Afrika akan mendapatkan hadiah uang sebesar 6 juta dolar AS, sedangkan juara Piala Konfederasi Afrika akan meraih 4 juta dolar AS.

Dalam rangka melanjutkan dukungan CAF terhadap klub-klub peserta, tim-tim yang tersingkir dari kompetisi pada babak pendahuluan akan menerima hibah solidaritas sebesar 100 ribu dolar AS untuk setiap klub, dengan tujuan memperkuat stabilitas finansial dan mendorong partisipasi dalam turnamen benua.

Babak-babak pendahuluan pada musim-musim lalu menyajikan laga-laga sengit dan kisah-kisah luar biasa, mempertemukan raksasa-raksasa benua dengan klub-klub yang tengah menanjak dan berupaya menunjukkan diri di kancah Afrika, sehingga memperkuat ekspektasi akan musim baru yang penuh dengan keseruan dan persaingan sejak babak-babak awal.

Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan memasuki kompetisi musim baru sebagai pemegang gelar Liga Champions Afrika, sementara USM Alger menyandang gelar Piala Konfederasi Afrika setelah dinobatkan sebagai juara pada musim lalu.