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Kabar buruk terus berdatangan bagi Bayern Munich. Bagaimana dengan pelatih Vincent Kompany? Ia tetap tenang, tidak memberi celah untuk dikritik dan berharap pada karma.

Sebelum membahas ucapan pelatih Vincent Kompany, ada satu sikapnya yang patut disorot. Seusai pertandingan Bundesliga, tim tamu biasanya ingin segera pulang. Karena itu, terkadang pelatih mereka meninggalkan konferensi pers wajib sebelum pelatih lawan menyampaikan pandangannya. Namun, meski mendapat tawaran untuk melakukannya, Kompany tidak pergi lebih dulu setelah Bayern Munich bermain imbang 0-0 melawan Hamburger SV dalam laga yang mengecewakan dari berbagai sisi .

Setelah semua pertanyaan untuk Kompany selesai, juru bicara HSV bahkan sudah mengucapkan "selamat menempuh perjalanan pulang" kepadanya. Namun, Kompany bersikeras menunggu penjelasan Merlin Polzin. Selama sembilan menit, ia duduk diam di samping Polzin dan mendengarkan. Bahkan, atau justru terutama, dalam masa sulit, Kompany tetap tenang dan menunjukkan rasa hormat. Ia tidak ingin memberi celah sekecil apa pun untuk dikritik. Situasinya mungkin belum pernah sesulit ini sejak ia mulai menjabat pada musim panas 2024.

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala, dan Harry Kane tidak bermain di Hamburg. Ketujuhnya berpotensi menjadi pemain inti. Kini muncul pula kekhawatiran mengenai Konrad Laimer, yang harus ditarik keluar karena cedera . Belum lagi perdebatan terbuka mengenai Musiala yang dipicu oleh jajaran pimpinan klub sendiri. Hasil melawan HSV membuat Bayern gagal menang dalam tiga pertandingan beruntun, rentetan terpanjang sejak Kompany mulai menjabat. Seolah itu belum cukup, wakil kapten Joshua Kimmich mendapat kartu merah langsung akibat tindakan kasar yang sama sekali tidak perlu.

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Mengapa Kompany memperlakukan Kimmich berbeda dari Olise

Lalu, bagaimana analisis Kompany? Pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers tentu menyangkut kartu merah Kimmich. "Dalam dua setengah tahun saya berada di sini, kami pernah mengalami hal seperti ini," kata Kompany. Ia kemungkinan merujuk pada kartu merah Michael Olise yang sama konyolnya saat melawan Viking Stavanger pada Oktober, ketika hal-hal lain di Bayern pada dasarnya masih berjalan sesuai rencana.

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"Saat itu saya menyampaikan pendapat saya dengan sangat jelas," kenang Kompany, dan ia memang melakukannya. Ia menyebut lemparan bola Olise kala itu "sangat bodoh". Sebutan itu juga cocok untuk tindakan Kimmich menjambak rambut lawan, yang bahkan disebut "tidak bisa dimaafkan" oleh Kimmich sendiri . Namun, berbeda dari saat menghadapi kasus Olise, kali ini Kompany menghindari kritik terhadap pemain tertentu karena situasi tim secara keseluruhan: "Dalam fase seperti sekarang, tidak mungkin saya menunjuk pemain tertentu dan memberi publik hadiah. Tidak mungkin."

Dalam beberapa pekan terakhir, tokoh berpengaruh Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge sudah cukup sering membagikan "hadiah" semacam itu. Contohnya kritik terbuka terhadap Lennart Karl dan, terutama, keraguan terhadap Musiala. Para pendahulu Kompany, Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel, juga kerap memberikan hadiah serupa dalam situasi yang sebanding. Namun, Kompany tidak sedang ingin menjadi Sinterklas dan dengan sabar menepis semua pertanyaan lanjutan.

Getty Images

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"Sikap itu harus membuahkan hasil, pada akhirnya harus sepadan"

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa masalah-masalah yang terlihat jelas dibahas secara internal "dengan lugas dan tegas". Seperti dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Kompany kembali menyebut "lingkaran kami", salah satu ungkapan yang belakangan sering ia gunakan. "Di lingkaran kami, kami tidak hanya saling tos dan berkata: Wah, kamu melakukannya dengan baik. Tidak, kami saling bicara jujur. Namun, itu tetap menjadi urusan internal."

Hasil imbang melawan tim yang terancam degradasi seperti HSV otomatis menjadi kekecewaan bagi Bayern, apa pun situasinya. Itu tetap berlaku meski mereka menghadapi masalah skuad, meski Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora, dan Sache Boey masuk susunan pemain inti, serta meski mereka bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit dalam waktu lama. Terlebih lagi, Bayern tampil sangat mengecewakan dalam menyerang melawan HSV. Tidak ada satu pun tembakan tepat sasaran dan nilai xG mereka hanya 0,46. Namun, Kompany bersikeras mencari sisi positifnya saja.

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"Jika tetap tenang, kita bisa belajar paling banyak dari momen-momen seperti ini. Apa yang saya pelajari ketika kami menang 7-0 atas Union Berlin? Bahwa Harry Kane bisa memasukkan bola ke gawang. Sekarang kita belajar, dan itulah yang kami lakukan," kata Kompany. "Perlawanan yang ditunjukkan tim ini dan apa yang sedang kami bangun sampai semua pemain akhirnya kembali sangat berharga." Ucapannya sedikit terdengar seperti harapan akan karma. "Pada suatu saat, mentalitas ini harus membuahkan hasil. Sikap itu harus membuahkan hasil, pada akhirnya harus sepadan."

Penalti untuk Bayern Munich? Kompany menghindari kritik terhadap wasit

Upaya itu nyaris membuahkan hasil pada fase akhir pertandingan melawan HSV. Luis Diaz menggiring bola ke kotak penalti dan terjatuh setelah berduel dengan Martin Adeline dari Hamburg . Saat itu, Kompany dan orang-orang di bangku cadangan Bayern melayangkan protes keras. Namun, setelah pertandingan sang pelatih berkata: "Itu bukan penalti dan tidak ada pelanggaran terhadap Luis Diaz." Tidak meninggalkan konferensi pers lebih awal, tidak mengkritik wasit. Kompany tidak ingin memberi celah untuk dikritik.

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Tekanan tetap meningkat dengan sendirinya. Jika menang atas Bayer Leverkusen pada Minggu, Borussia Dortmund bisa unggul empat poin di puncak klasemen Bundesliga. Pada Selasa, Bayern akan menghadapi pertandingan terpenting sebelum jeda musim dingin. Pasalnya, hanya dalam laga itulah mereka bisa kehilangan peluang meraih satu gelar: babak 16 besar Piala DFB melawan pemuncak klasemen divisi kedua, Hertha BSC.

Tim asal Berlin itu saat ini bisa dibilang kebalikan dari Bayern: mereka telah memenangkan 14 dari 15 pertandingan kompetitif sejauh musim ini dan saat ini tidak memiliki satu pun pemain cedera.