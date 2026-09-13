Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, mengungkap detail menarik dari momen peninjauan golnya ke gawang Manchester United dalam derbi kota, setelah sang penyerang mengalami saat-saat penuh penantian sebelum memastikan golnya disahkan, gol yang memberikan timnya kemenangan berharga.

Ia mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sports" seusai pertandingan: "Awalnya saya tidak paham mengapa gol itu ditinjau. Saya kira mungkin salah satu pemain menyentuh bola dan mengubah arahnya," namun ia mengungkapkan bahwa ia merasa "sedikit terhina" ketika mengira wasit Michael Oliver menganggapnya berada dalam posisi offside.

Penyerang Norwegia itu menambahkan bahwa setelah itu ia mendapat isyarat yang meyakinkannya akan sahnya gol tersebut, dengan menjelaskan: "Saya melihat ke arah pelatih dan ia memberi saya isyarat jempol ke atas, saat itulah saya tahu golnya sah, jadi saya bersiap untuk pergi dan merayakannya."

Gol Haaland menjadi penentu kemenangan Manchester City dalam derbi kota melawan Manchester United dengan skor 1-0, pada pekan keempat Liga Inggris, setelah tim berhasil mempertahankan keunggulannya meski harus menjalani sebagian pertandingan dengan 10 pemain.

Haaland menegaskan bahwa kemenangan di Stadion Old Trafford dalam kondisi seperti ini terasa berbeda, dengan mengatakan: "Selalu luar biasa memenangi pertandingan sepak bola, dan saya tidak menganggapnya sebagai hal yang sudah pasti, tetapi menang terutama dengan 10 pemain di Old Trafford adalah tugas yang sulit. Ini perasaan yang luar biasa."

Penyerang City itu menunjukkan bahwa kekurangan jumlah pemain memaksa tim mengubah gayanya, dengan menjelaskan: "Kami harus sedikit mengubah rencana, tetapi Enzo Maresca menyusun rencana yang memungkinkan kami bermain sesuai berbagai kekuatan kami, dan lebih mengandalkan serangan balik."

Mengenai perannya secara pribadi dalam pertandingan, Haaland menegaskan bahwa tugasnya adalah menunggu momen yang tepat, dengan mengatakan: "Bagi saya pribadi, saya hanya perlu hadir, menunggu peluang, dan jika peluang datang, saya harus siap memanfaatkannya."

Haaland tidak hanya berbicara tentang sisi ofensif, tetapi juga memuji semangat juang yang ditunjukkan rekan-rekannya, dengan menegaskan bahwa tim membutuhkan pemain-pemain yang mampu berjuang dalam kondisi bermain dengan sepuluh pemain.

Ia mengatakan: "Kami juga membutuhkan para petarung dalam tim, dan kami memiliki banyak dari mereka. Lihatlah lini tengah kami, itu adalah sesuatu yang mereka gemari lakukan."

Penyerang Norwegia itu menyatakan kebanggaan besarnya atas apa yang ditampilkan rekan-rekannya, dengan menegaskan bahwa tim tidak kehilangan kekuatannya meski kekurangan jumlah pemain: "Saya sangat sangat bangga dengan semua orang, bahkan saat bermain dengan 10 pemain, kami tetap menjadi tim yang bagus, dan kami menunjukkannya hari ini. Saya rasa kami menjadi lebih tajam bahkan dengan 10 pemain."

Dengan kemenangan ini, Manchester City menambah koleksi poinnya menjadi 12 poin dengan sempurna, menyamai Arsenal yang berada di puncak klasemen, tetapi menempati posisi kedua dengan selisih satu gol, sementara koleksi poin Manchester United tertahan di angka 4 poin di posisi ketiga belas.