Haaland memuji Ayoub Bouaddi: Manchester City punya permata sejati

Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, memuji penampilan rekan setimnya asal Maroko, Ayoub Bouaddi, setelah tampil menghadapi Porto di Liga Champions Eropa, seraya menegaskan bahwa klub Inggris tersebut memiliki permata sejati.

Bouaddi tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Manchester City menghadapi Porto pada Selasa malam ini, dalam pekan pertama Liga Champions Eropa, dan meninggalkan lapangan pada menit ke-75 digantikan rekan setimnya asal Kroasia, Mateo Kovacic.

Haaland mencetak dua gol kemenangan Man City atas Porto (2-0) di Stadion Dragao, namun Bouaddi yang bergabung dengan Man City pada musim panas ini seharga 100 juta euro tampil apik dan memperlihatkan kematangan bermain meski usianya masih 18 tahun.

Haaland berkata tentang Bouaddi dalam pernyataan kepada platform "Amazon Prime" seusai pertandingan: "Saya rasa dia bermain sangat bagus. Dalam beberapa pekan terakhir saya memberi tahu presiden klub selama latihan bahwa dia luar biasa. Kami memiliki permata sejati."

Namun pemain Norwegia itu tidak lupa dengan satu momen yang membuatnya kesal di awal babak kedua. Setelah berada di ruang kosong, Bouaddi memilih mengoper bola secara menyilang ke sisi kirinya, sementara sang penyerang tengah berlari dengan cerdik di belakang para bek.

Haaland menambahkan sambil tersenyum, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Terus terang, saya rasa dia seharusnya mengoper bola kepada saya di babak kedua ketika saya benar-benar sendirian. Saya sedikit kesal, jadi saya akan mengatakan kepadanya sekarang: dia bermain bagus, kecuali umpan itu."

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