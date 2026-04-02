Haaland berada di belakang Mbappé dan Vinícius dalam persaingan di luar lapangan

Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior, duo Real Madrid, mengungguli Erling Haaland, penyerang Manchester City, dalam persaingan seru di luar lapangan.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Mbappé dan Vinícius memimpin daftar pemain dengan gaji tertinggi di benua Eropa.

Surat kabar Spanyol tersebut mengutip daftar gaji yang diungkap oleh surat kabar "L'Équipe", di mana Mbappé dan Vinícius menerima gaji bulanan sebesar 2,67 juta euro, mengungguli Haaland.

Pemain Norwegia Haaland menerima gaji bulanan sebesar 2,63 juta euro bersama Manchester City.

Sementara itu, Harry Kane dan Jamal Musiala, duo Bayern Munich, masing-masing menerima gaji bulanan sebesar 2,1 juta euro.

