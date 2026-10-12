Guti Mengejek Laporta: Apakah Perez Akan Menganggap Ucapanmu Serius?

José María Gutiérrez "Guti", mantan bintang Real Madrid, melancarkan serangan sarkastis kepada Joan Laporta, presiden Barcelona, terkait kasus Negreira. Ia menuduh Laporta bersikap kontradiktif setelah membela ketidakbersalahan klub Katalan tersebut, meskipun pembayaran kepada mantan wakil presiden komite teknis perwasitan itu berlanjut selama beberapa periode kepresidenan berbeda, termasuk masa jabatan pertamanya.

Pernyataan Guti itu muncul saat ia tampil dalam program televisi Spanyol "El Chiringuito", sebagai respons atas pernyataan terakhir Laporta yang bersikeras menyatakan Barcelona tidak bersalah, serta melontarkan kritik kepada Real Madrid dengan menuduh klub itu arogan dan sombong dalam menyikapi kasus tersebut.

Mantan bintang Real Madrid itu berkata: "Sekarang dia memberi kami ceramah soal bagaimana mengelola klub, padahal dia sendiri adalah salah satu presiden yang membayarnya," merujuk pada pembayaran yang diterima José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden komite perwasitan.

Guti menambahkan dengan nada sarkastis: "Baiklah, saya yakin Florentino Pérez mendengarnya dan akan menanggapi ucapannya dengan serius, serta akan menanggapi semua yang dikatakan Laporta tentang Real Madrid dengan serius," sebuah komentar sinis atas serangan presiden Barcelona terhadap klub ibu kota Spanyol tersebut.

Perang kata-kata ini terjadi di tengah berlanjutnya kasus Negreira, yang berkaitan dengan pembayaran senilai sekitar 8,4 juta euro yang dibayarkan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan mantan pejabat perwasitan itu antara tahun 2001 dan 2018, menurut laporan media Spanyol, sementara penyelidikan hukum masih menelusuri sifat dan tujuan dari pembayaran tersebut.

Real Madrid terus melanjutkan langkah-langkah hukumnya terkait berkas ini, setelah mengambil langkah di hadapan lembaga peradilan Spanyol dan menyerahkan dokumen kepada UEFA, yang sebelumnya telah membuka kembali berkas Barcelona untuk mengkaji informasi yang diserahkan kepada mereka.