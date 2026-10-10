Gundogan mengalami mimpi buruk tak terduga di Turki

Ilkay Gundogan, mantan kapten timnas Jerman, menjalani awal yang mengecewakan bersama klub Turki Galatasaray, setelah perannya di dalam tim merosot secara tak terduga, hanya bermain selama 11 menit saja musim ini, di saat harapan semakin membesar untuk melihat sang bintang veteran memberikan sentuhan tambahan yang dinantikan.

Gundogan tidak mendapatkan kesempatan tampil dalam kemenangan atas Kasimpasa dengan skor 3-1, karena ia tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Ketika ditanya seusai laga mengenai sejauh mana kesiapannya menghadapi Barcelona, mantan klubnya, di Liga Champions Eropa, ia menjawab dengan nada yang mencerminkan kekecewaannya: "Saya tidak bermain, jadi mengapa saya harus siap?".

Gelandang asal Jerman itu hanya menjalani dua pertandingan sejak bergabung dengan tim, sementara pelatih Okan Buruk lebih memilih mengandalkan Lucas Torreira dan Gabriel Sara. Namun kartu merah Torreira bisa memberi Gundogan kesempatan baru untuk membuktikan kemampuannya pada pertandingan mendatang menghadapi Genclerbirligi, demikian menurut laporan surat kabar Jerman "Bild".

Arti penting dari laga yang dinantikan melawan Barcelona pun bertambah, klub yang pernah dibela Gundogan sepanjang musim 2023-2024, sebelum kembali ke Manchester City lalu pindah ke Galatasaray dalam transfer gratis pada musim panas 2025. Meski ada harapan besar yang menyertai kedatangannya ke Istanbul, awal yang tersendat ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan dan perannya bersama klub Turki tersebut.

Di tengah kesulitan yang dialaminya saat ini, mimpi para pendukung Nurnberg untuk mendapatkan kembali salah satu nama paling menonjol yang pernah mengenakan jersey klub kembali bergelora, mengingat perjalanan karier Gundogan bersama mereka dimulai pada 2009, dan gagasan tentang kepulangannya tetap hadir dalam perbincangan para suporter sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu.

Gundogan sendiri telah membuka kembali pintu bagi kemungkinan ini, dalam sebuah wawancara dengan stasiun "Sky", dengan berkata: "Tentu saja saya membayangkan untuk kembali, dengan peran apa pun; baik untuk satu atau dua tahun tambahan sebagai pemain, atau mungkin dalam posisi manajerial atau sebagai pelatih. Saya tidak tahu, segalanya mungkin saja terjadi".

Di antara kesulitannya karena minimnya menit bermain bersama Galatasaray, dan harapannya menghadapi Barcelona, kepulangan Gundogan ke klub yang menyaksikan awal kariernya di dunia sepak bola tetap menjadi kemungkinan yang terbuka, yang bisa berubah menjadi kenyataan jika kondisinya saat ini terus berlanjut seperti sekarang.