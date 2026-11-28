Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Union Berlin langsung mengambil keputusan besar terkait personel setelah kalah pada menit-menit akhir di Mainz. Kerja sama dengan pelatih Mauro Lustrinelli berakhir setelah hanya lima bulan, sementara direktur pelaksana Horst Heldt harus meninggalkan jabatannya pada musim panas.

Setelah apa yang disebutnya sebagai "pertandingan tandang terbaik" di bawah kepemimpinannya, Mauro Lustrinelli berusaha tetap optimistis dan mengemukakan alasan untuk mempertahankan pekerjaannya. Namun, malam itu juga ia kehilangan jabatan sebagai pelatih klub Bundesliga Union Berlin.

Kekalahan menyesakkan 1-2 (1-0) dari FSV Mainz 05 akibat gol pada menit-menit akhir mengikis sisa kepercayaan jajaran pimpinan klub, yang dipimpin presiden Dirk Zingler, terhadap eksperimen dengan pelatih asal Swiss itu. Masa jabatan direktur pelaksana Horst Heldt juga akan segera berakhir. Manajer yang bersama Lustrinelli ingin memulai perubahan arah di bidang olahraga pada musim ini tersebut harus pergi pada musim panas.

Alih-alih memainkan sepakbola menyerang seperti yang diharapkan, Union kesulitan mencetak gol dan terus bermasalah di lini pertahanan. Kiprah Lustrinelli di Berlin-Köpenick berakhir setelah hanya 150 hari. Klub ingin mengumumkan penggantinya "dalam beberapa hari ke depan".

Iklan Iklan

"Setelah lima bulan bekerja bersama, kami harus mengakui bahwa gaya permainan dan hasil yang diraih tim profesional putra kami membahayakan peluang untuk bertahan di Bundesliga," kata Zingler. Seusai pekan pertandingan ke-11, Union berada di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-17, dengan hanya tujuh poin.

Topik Terkait

Maximilian Hoffmann mengisi jabatan baru

Menurut Zingler, penerapan arah yang disepakati bersama pada musim panas serta perubahan skuad yang disesuaikan dengannya tidak menghasilkan perkembangan di bidang olahraga seperti yang ditargetkan. "Karena itu, kami memutuskan untuk menata ulang personel dan struktur kami."

Jabatan direktur olahraga yang baru dibentuk akan diisi Maximilian Hoffmann, yang sebelumnya menjabat kepala pengembangan talenta dan bekerja sebagai penghubung antara pusat pembinaan pemain muda dan departemen tim profesional. Dalam jabatan barunya, ia akan bertanggung jawab atas perencanaan skuad dan memimpin tim pencari bakat.

Iklan

Klub mengapresiasi profesionalisme dan kualitas pribadi Heldt. Menurut Zingler, yang berbicara kepada pers pada Minggu siang, hingga meninggalkan klub Heldt diharapkan bekerja bersama Hoffmann dan seluruh tim untuk "mengerahkan segala upaya agar target bertahan di liga tercapai pada musim ini dan menyerahkan tanggung jawab atas bidang tersebut kepada penggantinya secara tertib".

Getty Images

Para pemain membela Lustrinelli setelah kekalahan di Mainz

Padahal, untuk waktu yang lama, banyak hal mengisyaratkan bahwa Minggu Adven pertama di Alte Försterei akan berlangsung relatif tenang. Union unggul lewat gol Janik Haberer (37) dan berada di jalur untuk meraih kemenangan yang telah lama dinantikan setelah gagal menang dalam lima pertandingan liga sebelumnya.

Iklan

Namun, organisasi pertahanan mereka benar-benar berantakan menjelang akhir laga. Mainz pun membalikkan keadaan lewat gol Phillip Tietz (85) dan Anthony Caci (90+2), sebuah kemenangan yang, jika melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, tidak bisa disebut tidak layak.

Lustrinelli kesulitan menjelaskan keterpurukan timnya sekali lagi. "Tim tidak kehilangan kepercayaan diri, kami memiliki mentalitas yang bagus dan terorganisasi dengan baik," kata Lustrinelli. Kapten Christopher Trimmel pun membelanya. Menurut pemain berpengalaman itu, "bukan hal baru bahwa pelatih selalu menjadi mata rantai terlemah". Namun, ia juga menegaskan: "Kami sebagai tim tidak akan pernah membiarkan ada pemain yang menyalahkan pelatih."

Iklan

Namun, beberapa jam kemudian, mekanisme yang lazim dalam dunia sepakbola pun berjalan.