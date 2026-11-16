Guncangan di Sepak Bola Eropa: Pengaduan terhadap UEFA Bisa Ubah Peta Kekuasaan

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Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi mengubah peta kekuasaan di sepak bola Eropa, Union of European Clubs mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Eropa. Mereka menuding Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Asosiasi Klub Eropa (ECA) melanggar aturan persaingan usaha di Uni Eropa.

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Menurut "Reuters", pengaduan yang diajukan pada Senin ini membuka persoalan sensitif mengenai siapa sebenarnya yang mengendalikan nasib klub-klub di Benua Biru, serta bagaimana keputusan-keputusan besar yang memengaruhi pendapatan semua pihak, penjadwalan pertandingan, dan struktur kompetisi diambil.

Union of European Clubs selaku pihak pengadu menyoroti nota kesepahaman yang ditandatangani UEFA dan ECA. Menurut mereka, nota tersebut memberi ECA status sebagai satu-satunya perwakilan seluruh klub Eropa. Mereka menegaskan bahwa pengakuan ini menyingkirkan ratusan klub kecil dan menengah dari keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan, padahal klub-klub tersebut merupakan mayoritas dalam ekosistem sepak bola.

Dalam gugatannya, Union of European Clubs berpijak pada Pasal 101 dan 102 Traktat tentang Berfungsinya Uni Eropa, yang melarang perjanjian dan praktik yang membatasi persaingan atau menyalahgunakan posisi dominan.

Sekretaris Jenderal Union of European Clubs, Dennis Gudasic, mengatakan bahwa situasi saat ini memberi satu asosiasi kewenangan luas yang mencakup seluruh klub di benua ini, sementara sebagian besar klub tetap tidak memiliki suara yang berarti. Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta Komisi Eropa untuk memeriksa sejauh mana pengaturan tersebut sejalan dengan hukum Uni Eropa.

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Nota kesepahaman itu berawal pada 2023, lalu diperpanjang pada 2024 hingga berlaku sampai 2033. Berdasarkan nota tersebut, ECA menominasikan 16 dari 20 anggota Komite Kompetisi Klub UEFA, yakni komite yang bertanggung jawab meninjau perubahan mendasar dalam tata kelola. ECA juga turut menominasikan anggota Komite Eksekutif UEFA, sehingga memperkuat pengaruhnya di level pengambilan keputusan tertinggi.

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Sementara itu, UEFA maupun ECA belum mengeluarkan tanggapan resmi hingga saat ini. Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, sebelumnya menyebut kemitraan dengan ECA sebagai fondasi bagi ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, yang melayani semua level permainan.

Sebagai catatan, ECA beranggotakan lebih dari 900 klub, sedangkan Union of European Clubs terdiri dari 138 klub di 22 negara. Union of European Clubs didirikan pada 2023 dengan tujuan mendorong sistem yang lebih adil dan seimbang, dan mereka telah menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan UEFA guna memasukkan perubahan yang mengikat dan praktis ke dalam nota tersebut.

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Pengaduan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan di sepak bola Eropa mengenai distribusi kekayaan dan keterwakilan yang adil. Jika Komisi Eropa bersedia memeriksa perkara ini, hal itu dapat berujung pada perombakan mekanisme konsultasi dan keterwakilan di Benua Biru, sekaligus membuka jalan bagi suara yang lebih kuat bagi klub-klub yang selama ini merasa terpinggirkan.