Guler mengirim pesan untuk Mourinho

Arda Guler, pemain Real Madrid, mengirimkan pesan kuat kepada Jose Mourinho, pelatih tim, setelah tampil menawan bersama timnas Turki menghadapi Prancis, di saat klub Spanyol itu mengalami krisis nyata dalam membangun permainan dari lini tengah sejak kepergian Toni Kroos.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Guler yang berusia 21 tahun menonjol sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan peran yang dulu dijalankan Kroos, terutama dengan meningkatnya tuntutan agar ia diberi peran lebih dalam di lini tengah alih-alih diandalkan di sisi sayap.

Guler mendapatkan kesempatan memimpin timnas Turki menghadapi Prancis atas keputusan pelatih Vincenzo Montella, dan berhasil memanfaatkannya meski timnya kalah, setelah menjadi salah satu pemain terbaik dalam pertandingan itu dan turut menciptakan bahaya serta peluang menyerang.

Kilau pemain Turki ini datang pada saat Mourinho menghadapi kritik terkait pilihan-pilihannya di lini tengah Real Madrid, di tengah ketergantungannya pada Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde, sementara Guler belum mampu memainkan satu pertandingan penuh bersama tim ibu kota sepanjang musim ini.

Guler berharap penampilannya bersama timnas Turki memberinya kesempatan lebih besar ketika kembali ke Real Madrid, apalagi jeda internasional masih menyisakan sejumlah laga lain bagi Turki menghadapi Italia dan Belgia, sehingga membuka peluang baginya untuk terus membuktikan kemampuannya di posisi pengatur permainan.

Real Madrid tengah mencari solusi atas masalah dalam membangun serangan, setelah tim ini terlihat kehilangan kualitas dan kemampuan mengontrol lini tengah, sebuah krisis yang belum ditemukan solusinya secara jelas oleh klub sejak kepergian Kroos, sehingga kilau Guler menjadi peluang baru bagi Mourinho untuk meninjau kembali peran-perannya di dalam tim.