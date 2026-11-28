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Pemain asal Turki, Arda Guler, menjadi pembeda di lini serang Real Madrid setelah menyumbang dua assist dalam kemenangan besar lima gol atas Eindhoven. Ia pun terus bersinar dalam menciptakan peluang dan gol sepanjang musim ini.

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Menurut harian Spanyol Marca, Guler kini telah mengoleksi 8 assist sejak awal musim, catatan yang hanya dilampaui oleh Lamine Yamal (13) dan Harry Kane (11).

Meski demikian, assist bukanlah aspek terpenting dari kontribusi Arda Guler dalam sistem serangan Real Madrid. Pengaruhnya dalam menciptakan peluang mencetak gol meningkat secara mencolok, bahkan ketika ia bermain jauh dari kotak penalti, seperti yang terjadi pada babak kedua melawan Eindhoven.

Walaupun bintang Turki itu dimainkan di posisi poros ganda bersama Bernardo Silva, kedua assist-nya lahir pada babak kedua laga Eropa tersebut. Yang pertama berupa sentuhan tumit yang brilian, yang membuka jalan bagi Fede Valverde untuk melepaskan tembakan keras. Yang kedua berupa umpan murah hati kepada Kylian Mbappe, yang mencetak gol pertamanya setelah Guler merebut bola saat tim Belanda itu membangun serangan.

Di level liga-liga top Eropa, termasuk kompetisi antarklub benua, hanya tiga pemain yang mengungguli pemain Real Madrid itu dalam menciptakan peluang, yakni Michael Olise dari Bayern Munich dengan 63 peluang, Florian Thauvin dari Lens dengan 60 peluang, dan bintang Barcelona Lamine Yamal dengan 56 peluang.

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Guler berada tepat di belakang mereka dengan 55 peluang, tetapi ia unggul jelas atas ketiganya dalam rasio penciptaan peluang berdasarkan menit bermain. Ia menciptakan satu peluang setiap 18 menit, dibandingkan 20 menit untuk Olise, 22 menit untuk Thauvin, dan 26 menit untuk Yamal.

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Nilai angka-angka ini semakin menonjol jika dibandingkan dengan jumlah menit bermain. Lamine Yamal telah bermain selama 1.445 menit, sementara bintang Turki itu hanya 1.013 menit.

Guler juga memiliki keunggulan tambahan berupa kemampuannya mengancam gawang lawan dari permainan terbuka. Ia telah menciptakan 34 peluang dengan cara tersebut, ditambah 21 peluang dari bola mati.

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Dalam aspek ini, hanya Thauvin yang mengungguli bintang Turki tersebut, sementara Olise dan Yamal tidak dibebani tugas mengeksekusi bola mati dalam sistem Bayern Munich dan Barcelona.

Khusus di Real Madrid, statistik Guler menegaskan keunggulannya dalam menciptakan peluang. Hanya Kylian Mbappe dan Jude Bellingham yang mendekatinya dalam hal peluang berkualitas dari permainan terbuka, masing-masing dengan 32 dan 31 peluang.

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Namun, keduanya tertinggal dari Guler dalam urusan assist. Pemain Turki itu mencatat 8 assist, sedangkan Mbappe 5, serta Bellingham, Diomande, dan Brahim Diaz masing-masing 4.

Dalam situasi bola mati, Guler memiliki keunggulan jelas di tim berjuluk Los Blancos tersebut, sementara Trent Alexander-Arnold berada jauh di belakangnya dengan 8 peluang.

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Angka-angka ini mencerminkan perkembangan pesat performa Guler, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga 2032, meskipun Jose Mourinho memainkannya di berbagai posisi di lapangan.

Terlihat jelas bahwa bintang Turki itu tampil terbaik ketika semakin dekat dengan kotak penalti lawan, tetapi ia tetap menjadi pembeda bahkan saat menempati posisi poros ganda, seperti yang ia lakukan melawan Eindhoven.

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Baik dimainkan di sayap kanan, sebagai playmaker, maupun di jantung lini tengah, bakat Guler memberikan dorongan besar bagi lini serang Real Madrid, di saat tim tengah menjalani salah satu periode terbaiknya dari segi hasil dalam beberapa tahun terakhir.