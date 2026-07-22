Sebuah laporan media menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, direktur teknik Real Madrid, telah mengambil sejumlah keputusan terkait beberapa pemain tim, setelah dimulainya masa persiapan.

Sedikit lebih dari sepekan telah berlalu sejak Jose Mourinho kembali bekerja, dan pelatih asal Portugal itu bersama stafnya serta para pemain yang tidak tampil di Piala Dunia telah berkumpul di Valdebebas.

Hal ini memberi kesempatan bagi para pemain untuk memulihkan kebugaran fisik mereka setelah libur, namun tidak hanya sebatas itu, sebab bagi sang pelatih, ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasi sejumlah pemain, khususnya para pemain muda, guna menentukan apakah mereka dapat memberikan tambahan yang berharga pada musim mendatang.

Setelah sesi-sesi latihan awal, pelatih asal Portugal itu bersama para pengambil keputusan di Real Madrid mengambil beberapa keputusan awal.

Real Madrid meminta pemainnya, Franco Mastantuono, untuk pergi, menurut apa yang disebutkan oleh radio "Cadena COPE" pada hari Rabu ini.

Pemain asal Argentina yang bergabung dengan tim seharga 60 juta euro pada musim panas lalu itu tidak memiliki tempat utama dalam skuad untuk musim mendatang, dan Real Madrid ingin meminjamkannya. Jose Mourinho ingin melihatnya bermain sebelum mengambil keputusan, dan ia tidak sepenuhnya yakin dengan penampilan mantan pemain River Plate itu, sehingga pemain asal Argentina tersebut diperkirakan akan menerima banyak tawaran.

Stasiun radio itu juga melaporkan bahwa Raul Asencio akan terpaksa meninggalkan Santiago Bernabeu, setidaknya untuk sementara, karena ia tidak masuk dalam rencana Jose Mourinho, dan diperkirakan akan ada perekrutan bek baru.

Di sisi lain, Gonzalo Garcia yang masa depannya juga tidak menentu, terutama dengan kembalinya Endrick, diperkirakan akan bertahan setelah membuat pelatih asal Portugal itu terkesan.

Dean Huijsen menaruh harapan besar pada masa ini, sebab kepergian bukanlah pilihan yang tersedia bagi bek asal Spanyol itu, namun ia sangat ingin membuktikan kelayakannya kepada Mourinho, terutama setelah ia dicoret dari daftar Spanyol untuk Piala Dunia.

Seperti yang baru-baru ini disebutkan oleh surat kabar "AS", ia membuat semua orang terkesan dalam latihan, dan menampilkan penampilan yang istimewa, sehingga memikat sang pelatih.

Adapun gelandang muda asal Spanyol, Cherif Fofana, yang baru berusia 16 tahun, juga menunjukkan potensi yang menjanjikan, dan Mourinho mungkin akan mempertahankannya dalam kamp sepanjang masa persiapan menuju musim baru.

Sedikit demi sedikit, para pemain Piala Dunia akan kembali, dan meskipun dengan status mereka, mereka juga harus membuktikan diri di hadapan Jose Mourinho.