Guillotine Mourinho memakan korban kelas berat pertama di Real Madrid

José Mourinho kembali melangkah di dalam kompleks Valdebebas, kembali ke bangku cadangan Real Madrid dengan satu tujuan: mengembalikan jiwa kemenangan ke tim yang absen dari podium juara selama dua musim beruntun.

Kepulangan "The Special One" tidak berlangsung tenang, melainkan datang sarat dengan keputusan-keputusan taktik yang berani serta susunan pemain inti yang masih dalam tahap pembentukan, yang mengancam menyingkirkan nama-nama besar dari perhitungan tim utama.

Kendati wajah susunan pemain final belum terlihat jelas, indikasi-indikasi awal menegaskan bahwa revolusi telah dimulai. Sang pelatih Portugal memulai periode keduanya tanpa mengandalkan dua rekrutan yang diperkirakan akan menjadi pilar utama musim ini, yaitu Marc Cucurella dan pemain asal Pantai Gading Yan Diomandé. Ini berarti perubahan mendasar pasti akan terjadi pada daftar pemain inti yang menjalani pertandingan akhir pekan lalu.

Lini tengah menjadi pusat perdebatan terbesar di Madrid, di mana Mourinho dalam penampilan perdananya mengandalkan duet Bernardo Silva dan Federico Valverde di poros ganda, dengan menempatkan Jude Bellingham di depan mereka pada posisi pengatur serangan, sebuah posisi yang tampaknya hampir pasti dijatahkan untuknya. Sementara pemain Turki Arda Güler mengisi posisi sayap kanan, posisi yang dijagokan menjadi korban pertama kedatangan Diomandé.

Seperti apa bentuk final lini tengah Real Madrid?

Berkas rumit ini dipicu oleh program terkenal "El Larguero" di radio "Cadena SER", ketika jurnalis Raúl Ruiz bertanya secara terus terang: "Ketika Tchouaméni memulihkan kebugarannya, siapa yang akan dikorbankan Mourinho? Apakah ia akan menyingkirkan Bernardo Silva atau Arda Güler?"

Jawabannya datang mengejutkan dari jantung "Dewan Veteran Real Madrid", yang beranggotakan sederet bintang masa lalu, di mana analis Rafa Alkorta menegaskan bahwa ia tidak melihat Valverde cocok untuk peran poros ganda.

Alkorta berkata: "Saya tidak melihatnya bermain di sana, karena saya tidak menganggapnya sebagai pemain poros. Kita melihat itu pada salah satu serangan yang berujung pada gol Espanyol. Ini bukan berarti Tchouaméni akan mencegah gol tersebut, tetapi Valverde jelas bukan pemain jangkar, apalagi pemain gelandang tengah. Pemain yang paling banyak bergerak dan berupaya menghubungkan permainan adalah Bernardo Silva."

Ruiz kembali mempertanyakan nasib sang bintang Uruguay: "Apakah masih ada tempat bagi Valverde di tim ini, baik di lini tengah maupun di sayap kanan? Saya akan sangat terkejut jika Valverde tidak memulai sebagai pemain inti bersama Real Madrid."

Namun perhitungan taktik Mourinho mungkin tidak mengenal ampun. Jika sang pelatih Portugal memantapkan duet Bernardo Silva dan Tchouaméni di kedalaman, dengan menempatkan Diomandé secara tetap di lorong kanan, maka baik Valverde maupun Güler akan menghadapi ancaman nyata kehilangan tempat mereka di susunan pemain inti.

Alkorta menjelaskan bahwa Valverde "belum memahami gaya permainan yang seimbang", seraya menunjukkan bahwa posisi ini menuntut perebutan bola, berlari, dan tekanan terus-menerus, tugas-tugas yang mungkin dijalankan Tchouaméni dengan lebih tegas dibanding Valverde.

Analis Kiko Narváez sependapat dengannya, dengan mengatakan: "Ini adalah tugas pelatih. Ia memiliki tim dan kepribadian yang memungkinkannya memilih momen yang tepat untuk setiap pemain, dan saya sependapat dengan Rafa soal Valverde. Ia belum memahami gaya permainan ini, karena ia memiliki banyak opsi menyerang yang bergerak dari satu sisi ke sisi lain, sehingga membuatnya kehilangan posisinya."

Di antara melimpahnya opsi dan rumitnya taktik baru, tampaknya Fede Valverde, salah satu pemain paling berkomitmen dan penuh daya juang dalam musim-musim terakhir, bisa menjadi pihak yang paling dirugikan dalam revolusi kedua Mourinho yang baru saja dimulai di Bernabéu.