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Real Madrid bukan lagi tim yang kita kenal. Dalam beberapa pekan saja, persamaan di dalam ruang ganti berbalik, keseimbangan kekuatan berubah, dan mereka yang dulu menjadi bintang tak tersentuh kini terancam duduk di bangku cadangan, sementara mereka yang dulu hanya bakat menjanjikan berubah menjadi pemimpin sejati bagi proyek baru. Inilah era Jose Mourinho di Madrid, era yang tidak mengakui nama besar, melainkan hanya penampilan.

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Surat kabar "The Athletic" mengungkap dalam laporan yang dirilis hari Kamis ini tentang klasifikasi baru para pemain klub ibu kota kerajaan tersebut, setelah rangkaian delapan kemenangan beruntun, di antaranya kemenangan atas Barcelona dengan skor dua gol berbanding satu dalam El Clasico.

Real Madrid menempati peringkat kedua di Liga Spanyol dengan selisih tiga poin di belakang Barcelona, dan juga tertinggal dalam selisih gol dari Paris Saint-Germain di puncak fase liga Liga Champions Eropa, setelah kedua tim meraih poin penuh dalam empat pertandingan pertama mereka.

Arda Guler: Dari Bakat Menuju Elite

Hanya satu bulan lalu, klasifikasi elite terbatas pada tiga nama: Thibaut Courtois, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe. Namun hari ini, nama keempat bergabung bersama mereka: pemain Turki Arda Guler. Ia menerobos daftar tersebut berkat penampilan cemerlangnya di bawah kepemimpinan Mourinho, hingga menjadi salah satu elemen sentral dalam gaya permainan tim.

Guler (21 tahun) mencetak empat gol dan memberikan enam assist selama empat belas pertandingan, yang ia mainkan selama delapan ratus lima puluh tiga menit.

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Marc Cucurella memuji kemampuan rekan setimnya, dengan menilai bahwa ia tidak mendapatkan apresiasi yang cukup meskipun memiliki potensi besar, dan bahwa kehadirannya mengubah cara bermain Real Madrid. Bellingham mempertahankan posisinya dalam jajaran elite setelah memulihkan performanya, dan mencetak gol dengan tumit ke gawang AEK Athena.

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Vinicius: Bintang yang Terancam

Sebaliknya, datang kejutan besar. Laporan tersebut menempatkan Vinicius Junior dalam kategori pemain yang dituntut memperbaiki performa mereka, setelah ia terus mengalami penurunan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Bintang Brasil itu hanya mampu mencetak satu gol dan tiga assist selama dua belas pertandingan.

Permasalahannya tidak terbatas pada absennya akibat skorsing empat pertandingan, tetapi ia juga mengalami lemahnya pengaruh dan menurunnya kepercayaan diri selama dua pertandingan terakhir yang ia mulai sebagai pemain inti di Liga Champions Eropa.

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Tekanan terhadapnya meningkat dengan penampilan gemilang pendatang baru Yan Diomande yang berusia sembilan belas tahun, yang mencetak empat gol dan menciptakan tiga gol lainnya sejak jeda internasional sebelumnya.

Diomande memposisikan diri sebagai pesaing kuat untuk posisi sayap kiri, setelah mencetak dua gol indah dari jarak jauh ke gawang Sevilla dan Racing.

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Menurut surat kabar tersebut, pemulihan performa biasa Vinicius merupakan tantangan terbesar bagi Mourinho saat ini, setelah yang terakhir berhasil memperbaiki penampilan secara signifikan dalam periode terakhir.

Pertarungan Antargenerasi di Bernabeu

Kategori penampilan istimewa mencakup Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, dan Yan Diomande. Perpindahan Valverde ke posisi bek kanan, setelah kemenangan atas Roma dengan skor empat gol berbanding tiga, turut memperkuat stabilitas pertahanan.

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Adapun kategori level yang dapat diterima mencakup Endrick, Eder Militao, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz, dan Carlos Espi. Yang bergabung bersama Vinicius dalam kategori pemain yang dituntut membaik adalah Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, dan Alvaro Carreras.