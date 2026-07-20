Guardiola telah mengambil keputusan mengenai tawaran melatih timnas Italia

Pelatih asal Spanyol Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, telah mengambil keputusan untuk memimpin tim nasional Italia pada periode mendatang.

Menurut berbagai laporan media, para pejabat Federasi Sepak Bola Italia ingin menunjuk Guardiola sebagai pelatih Azzurri menggantikan Gennaro Gattuso, demi mengembalikan Italia ke panggung dunia.

Timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir: 2018, 2022, dan 2026, sehingga sepak bola Italia kini berada dalam krisis parah yang membutuhkan solusi radikal.

Menurut surat kabar Italia “La Gazzetta dello Sport”, tampaknya peluang Pep Guardiola untuk menjabat sebagai pelatih timnas Italia mulai memudar.

Paolo Maldini, direktur teknis Federasi Sepak Bola Italia, telah bertemu dengan Guardiola di Barcelona akhir pekan lalu untuk mengevaluasi kemungkinan dirinya memimpin tim Azzurri.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pertemuan tersebut tidak mengubah sikap mantan pelatih Manchester City itu, yang menegaskan keinginannya untuk beristirahat setelah hengkang dari Manchester City pada akhir musim lalu, serta lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya dan menjauh dari tekanan pekerjaan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kemungkinan Guardiola berubah pikiran masih ada, namun surat kabar harian tersebut kini lebih cenderung berpendapat bahwa hal itu tidak akan terjadi.