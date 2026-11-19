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Pep Guardiola melontarkan pujian setinggi langit untuk Jürgen Klopp. Mantan manajer sejumlah klub, termasuk Manchester City, itu menyampaikannya dalam Bundesliga Magazine.

Guardiola dan Klopp sudah saling mengenal selama lebih dari sepuluh tahun. Rivalitas keduanya bermula di Jerman, ketika Guardiola melatih Bayern München dan Klopp menangani Borussia Dortmund.

Persaingan kedua pelatih itu kemudian berlanjut di Inggris. Klopp menukangi Liverpool, sementara Guardiola memimpin Manchester City.

Kini Klopp menjadi pelatih timnas Jerman. Senin lalu, ia membawa Jerman lolos ke perempat-final Nations League dengan mengalahkan Belanda 5-0.

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Guardiola yakin kiprah Klopp bersama DFB akan sukses. "Jürgen akan menginspirasi para pemain untuk menerapkan gaya sepakbolanya, dan setelah itu keadaan akan kembali membaik."

"Tak seorang pun bisa mengatakan apakah mereka akan memenangi Piala Eropa atau Piala Dunia berikutnya. Namun, saya 100% yakin para suporter Jerman akan kembali bangga terhadap tim nasional mereka," lanjutnya.

"Klopp adalah salah satu yang terbaik di dunia sepakbola. Saya bahkan tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata betapa besar kekaguman saya kepadanya," ujar Guardiola.

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"Dia adalah sosok dan pelatih yang membuat dunia sepakbola kita menjadi lebih baik. Dia punya karisma dan kemampuan komunikasi yang luar biasa," pungkasnya.