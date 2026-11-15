Guardiola Pastikan Sikapnya soal Menggantikan Pochettino di Amerika

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Tampaknya Federasi Sepak Bola Amerika Serikat akan menemukan dirinya terpaksa mencari pengganti baru untuk Mauricio Pochettino, setelah ambisinya untuk merekrut pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, berbenturan dengan keinginan sang pelatih untuk menjauh dari sepak bola selama satu tahun penuh. Guardiola menolak kembali ke bangku kepelatihan untuk saat ini, meski ada potensi godaan dan impian lamanya untuk menjalani pengalaman memimpin salah satu tim nasional di sebuah turnamen besar.

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Di saat Federasi Sepakbola Amerika Serikat menempatkan Guardiola sebagai salah satu pilihan utama untuk menggantikan Pochettino, yang bersiap pindah ke Manchester United, perhitungan pelatih asal Spanyol itu tampak sama sekali berbeda. Ia tidak ingin terburu-buru menentukan masa depannya, dan lebih memilih mendapatkan waktu istirahat sebelum menetapkan tujuan berikutnya.

Menurut surat kabar Inggris "Telegraph", Federasi Sepakbola Amerika Serikat diperkirakan akan menghubungi Guardiola untuk membahas kemungkinan ia memimpin tim nasional pada periode mendatang, memanfaatkan dekatnya akhir kiprah Pochettino. Namun, indikasi-indikasi yang datang dari lingkungan pelatih asal Spanyol itu tidak membawa kabar yang menggembirakan bagi para pejabat Amerika.

Sumber-sumber dekat Guardiola menegaskan bahwa ia tidak berniat kembali bekerja untuk saat ini, setelah mengambil keputusan untuk mengambil cuti selama satu tahun penuh jauh dari tekanan sepakbola sehari-hari, meski ada ketertarikan dari Amerika untuk merekrutnya, di samping hubungan baiknya dengan Amerika Serikat dan periode-periode kehidupannya yang ia habiskan di sana.

Ketertarikan Guardiola untuk melatih tim nasional bukanlah hal baru. Pelatih berusia 55 tahun itu tidak pernah menyembunyikan dalam banyak kesempatan keinginannya untuk menjalani pengalaman ini, setelah karier kepelatihannya hingga kini hanya terbatas pada klub, di mana ia pernah menukangi Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City, serta meraih kesuksesan besar di berbagai persinggahannya.

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Pelatih asal Spanyol itu sebelumnya sempat melakukan pembicaraan dengan Federasi Sepakbola Italia terkait kemungkinan ia memimpin tim nasional, sebelum menolak tawaran tersebut musim panas lalu, sehingga Italia beralih mengembalikan Roberto Mancini untuk memimpin tim nasional sebagai gantinya.

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Guardiola juga termasuk nama-nama yang mendapat perhatian Federasi Sepakbola Inggris sebelum penunjukan pelatih asal Jerman Thomas Tuchel sebagai direktur teknik tim nasional pada tahun 2024.

Ide melatih Inggris mendapat perhatian khusus dari pelatih asal Spanyol itu, selain kekagumannya yang panjang terhadap tim nasional Brasil dan kaos kuningnya yang terkenal, yang dalam benaknya terkait dengan sejarah sepakbola dunia. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa menjalani pengalaman internasional tetap menjadi salah satu tujuan masa depannya.

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Amerika: Tujuan Menarik, tetapi!

Pada level pribadi, Amerika Serikat tampak sebagai tujuan yang sesuai bagi Guardiola, yang dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya berbicara tentang kekagumannya pada negara itu dan pengalamannya tinggal di kota New York.

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Setelah kepergiannya dari Barcelona pada tahun 2012, dan sebelum menukangi Bayern Munich, pelatih asal Spanyol itu memilih menjauh dari lapangan untuk sementara waktu, dan tinggal di dekat Central Park, menikmati kehidupan yang berbeda jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan sepakbola.

Namun, keterikatannya dengan Amerika Serikat, serta keinginannya untuk memimpin tim nasional di masa depan, tampaknya tidak cukup untuk meyakinkannya mengubah rencananya saat ini, karena ia bersikeras mendapatkan waktu istirahat yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat tugas Federasi Amerika untuk meyakinkannya mengemban tanggung jawab tersebut menjadi sangat sulit.

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Dengan demikian, para pejabat Amerika mungkin terpaksa mencoret nama Guardiola dari perhitungan mereka dan mencari opsi lain, di tengah dekatnya jadwal agenda penting berikutnya dan kebutuhan mereka untuk memastikan identitas pelatih baru.

Pochettino Membuka Lembaran Baru bersama Manchester United

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Di sisi lain, Mauricio Pochettino bersiap mengakhiri tugasnya bersama tim nasional Amerika, setelah kian dekat untuk mengemban kepemimpinan teknis Manchester United, menggantikan Michael Carrick, yang membayar harga awal musim yang bencana bagi tim pada musim ini.

Pelatih asal Argentina itu diperkirakan akan menjalani laga terakhirnya bersama Amerika Serikat melawan Haiti, pada hari Rabu, pada leg kedua perempat final Nations League, setelah tim nasional Amerika meraih kemenangan besar pada laga leg pertama dengan skor enam gol tanpa balas.

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Setelah mengakhiri tugas internasionalnya, Pochettino akan segera memulai tantangan berbeda bersama Manchester United, karena menantinya pertandingan berat melawan Liverpool pada tanggal 22 November ini, dalam ujian dini bagi kemampuannya mengangkat tim dari krisisnya dan mengembalikan kepercayaan para pendukungnya.

Manajemen Manchester United sebelumnya telah memutuskan memecat Carrick setelah serangkaian hasil mengecewakan, yang menyaksikan tim hanya meraih satu kemenangan selama sepuluh laga pertama Liga Primer Inggris, sehingga merosot ke peringkat ke-18 dengan 8 poin, di salah satu zona degradasi.

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Penderitaan United tidak terbatas pada kompetisi domestik, tetapi meluas hingga Liga Champions, di mana tim menempati peringkat ke-17 pada fase liga dengan 6 poin, setelah meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan.

Tim memulai perjalanan Eropa mereka dengan kemenangan telak atas Sabah dari Azerbaijan dengan skor empat gol tanpa balas, sebelum tumbang di hadapan Atletico Madrid dengan dua gol tanpa balas, kemudian menelan kekalahan berat dari Como dengan skor 4-1, lalu kembali meraih kemenangan dengan kemenangan dramatis atas Roma dengan skor 3-2 pada laga keempat.

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Meski telah memulihkan irama kemenangan, posisi Manchester United masih mengkhawatirkan, karena hanya terpaut dua poin dari peringkat ke-25, posisi terakhir yang lolos ke fase berikutnya, yang membuat tim dihadapkan pada keharusan mengumpulkan poin pada laga-laga mendatang.

Tugas ini semakin sulit dengan dekatnya serangkaian pertandingan berat, dimulai dari laga melawan Sporting Lisbon pada tanggal 25 November, kemudian ujian melawan Leipzig, Bayern Munich, dan Villarreal.