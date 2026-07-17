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Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

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Guardiola menanggapi kabar bahwa ia hampir menjadi pelatih timnas Italia

P. Guardiola
Manchester City
Italy
World Cup
Spanyol
Inggris
Italia

Tahap baru

Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk kembali melatih segera setelah hengkang dari Manchester City, sehingga membantah spekulasi yang mengaitkannya dengan posisi pelatih tim nasional Italia dalam waktu dekat.

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa, setelah hampir dua dekade berkecimpung di dunia kepelatihan, ia merasa sudah waktunya untuk menjauh dari sepak bola dan fokus pada aspek-aspek lain dalam hidupnya.

Guardiola mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh "Football Italia": "Saya tidak merasa kehilangan apa pun secara mental."

Ia menambahkan: “Saya mulai melatih saat berusia 37 tahun, dan seluruh hidup saya terikat dengan sepak bola. Kini saya ingin menjelajahi kehidupan dan merasakan kebahagiaan saat melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan sepak bola.”

Dia melanjutkan: “Saya mencintai pekerjaan saya, tetapi ada saatnya Anda merasa perlu istirahat sejenak. Mungkin suatu hari nanti saya akan bangun dan berkata: Baiklah, saya ingin kembali melatih. Saya perlu merasa merindukannya, tetapi saat ini saya tidak merasakannya.”

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Guardiola menyoroti bahwa prioritasnya saat ini adalah menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, terutama anak-anaknya dan ayahnya yang berusia 95 tahun.

Dia menyimpulkan: “Saya mencoba memahami seperti apa hidup saya nantinya. Saya memutuskan untuk berhenti karena ingin merawat diri sendiri dengan lebih baik. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak saya dan ayah saya, yang berusia 95 tahun dan masih bersama kami. Sekarang saya berusia 56 tahun, dan saya bukan lagi orang muda, jadi cara pandang saya terhadap hidup pun berubah. Saya masih beradaptasi dengan babak baru ini, tapi semuanya berjalan dengan baik.”

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