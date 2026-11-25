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Pelatih asal Spanyol Pep Guardiola, mantan manajer Manchester City, membela Cristiano Ronaldo, mantan kapten timnas Portugal, menyusul cara berakhirnya karier internasional sang pemain. Ia meminta Federasi Sepak Bola Portugal dan Ronaldo sendiri melakukan upaya bersama untuk menggelar acara perpisahan yang layak atas kontribusi salah satu bintang terbesar sepanjang sejarah sepak bola, seraya menegaskan bahwa pemain sekaliber Ronaldo tidak boleh dibiarkan meninggalkan tim nasional negaranya dengan cara seperti ini.

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Pernyataan Guardiola itu disampaikan dalam wawancara dengan mantan bintang Brasil Romario di acara bincang-bincangnya, dan dikutip oleh harian Brasil Globo. Dalam wawancara itu, pelatih asal Spanyol tersebut membahas keputusan Ronaldo pensiun dari tim nasional serta krisis yang mendahului pengumuman keputusan itu. Menurutnya, perselisihan yang terjadi belakangan ini tidak semestinya membayangi karier luar biasa yang terbentang lebih dari dua dekade dengan seragam timnas Portugal.

Berbicara tentang masa depan hubungan Ronaldo dengan timnas Portugal, Guardiola mengatakan: "Ini harus berakhir dengan baik. Portugal dan dia harus melakukan upaya bersama untuk mengakhiri semuanya dengan baik. Cristiano Ronaldo tidak bisa meninggalkan timnas Portugal dengan cara seperti ini, dan dia tidak boleh dibiarkan pergi dengan cara seperti ini."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa arti penting Ronaldo tidak terbatas pada apa yang telah ia berikan bagi dirinya sendiri atau bagi timnas Portugal, tetapi juga menjangkau generasi pemain Portugal berikutnya. Mereka, menurutnya, semestinya memandang kariernya sebagai teladan yang patut dihargai dan menyaksikan seorang bintang sebesar dirinya mendapatkan perpisahan yang layak ia terima.

Guardiola Minta Acara yang Pantas bagi Sejarah Ronaldo

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Mantan pelatih Barcelona itu melanjutkan dengan menekankan perlunya menggelar sebuah perayaan yang membuat Ronaldo merasakan cinta para pendukung Portugal. Ia juga meminta sang pemain menyikapi apa yang terjadi secara positif dan tidak membiarkan perselisihan baru-baru ini menghalangi akhir yang layak bagi kariernya.

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"Ada pemain-pemain yang luar biasa, dan Cristiano adalah salah satunya. Karena itu, hal ini harus diperbaiki. Harus diadakan sebuah perayaan yang membuatnya merasakan cinta rakyat negaranya, dan dia sendiri juga harus berusaha dan berkata: mari kita lupakan apa yang terjadi dan menutup lembaran ini," ujar Guardiola.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyampaikan pesan yang jelas soal perlunya memisahkan karier panjang seorang pemain dari perselisihan yang mungkin muncul dalam waktu singkat. "Sebuah karier tidak bisa dinilai secara keseluruhan karena satu atau dua bulan, atau karena perselisihan atau kesalahpahaman dengan satu atau dua orang. Ada karier yang penuh prestasi dan layak dijaga serta dibela," jelasnya.

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Guardiola menyebut sejumlah legenda sepak bola sebagai contoh, seraya menegaskan bahwa para bintang yang telah memberikan banyak hal bagi olahraga ini layak meninggalkan lapangan dengan terhormat, bukan hanya sebagai penghargaan atas jasa mereka, tetapi juga agar mereka menjadi sumber inspirasi bagi generasi baru.

"Para pemain besar yang telah mencapai puncak performa layak pergi dengan terhormat, sebagai balasan atas semua yang telah mereka berikan bagi sepak bola, dan karena sepak bola sendiri berutang penghargaan itu kepada mereka," terangnya.

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Ia menambahkan: "Anak-anak yang baru menapaki langkah pertama di lapangan sepak bola harus berpikir bahwa suatu hari mereka ingin mengakhiri karier seperti cara Romario, Cristiano, Messi, Maldini, dan para pemain hebat lainnya pergi. Begitulah seharusnya."

Perselisihan Ronaldo dan Jesus

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Pernyataan Guardiola ini muncul setelah krisis yang melanda hubungan Ronaldo dengan timnas Portugal, khususnya dengan pelatih kepala Jorge Jesus, menyusul perselisihan di antara keduanya selama jeda internasional September lalu.

Menurut rincian yang dilaporkan jaringan media Brasil "Globo", Ronaldo sebelumnya telah sepakat dengan sang pelatih untuk duduk di bangku cadangan dalam dua pertandingan berikutnya. Namun, Jesus memintanya melakukan pemanasan dalam salah satu laga melawan Norwegia, sebelum pertandingan berakhir tanpa ia diturunkan. Hal itu memicu kemarahan kapten Portugal tersebut dan mendorongnya meminta penjelasan atas apa yang terjadi.

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Krisis itu kemudian memanas, terutama setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas sebelum jeda internasional berakhir. Insiden ini memicu perdebatan luas di Portugal. Sang pemain kemudian meminta maaf dan menegaskan kesiapannya memenuhi panggilan timnas, sementara Federasi Sepak Bola Portugal memutuskan untuk menskorsnya selama 30 hari dan menjatuhkan denda.

Pada 5 November ini, Ronaldo mengumumkan keputusannya pensiun dari tim nasional, mengakhiri karier selama 23 tahun bersama timnas Portugal. Ia tampil dalam 234 pertandingan internasional dan mencetak 146 gol, menjadikannya pemegang rekor dunia gol internasional terbanyak di sepak bola putra.

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Ia juga membawa Portugal menjuarai Piala Eropa 2016, gelar mayor pertama dalam sejarah timnas tersebut, sebelum menambah gelar UEFA Nations League pada 2019, lalu mengulangi pencapaian itu pada edisi 2025.

Akankah Ronaldo Mendapat Perpisahan Baru?

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Meski Federasi Sepak Bola Portugal telah berupaya menghormati kapten bersejarahnya dan menunjukkan penghargaan atas kontribusinya bagi timnas, pernyataan Guardiola kembali membuka perdebatan tentang bentuk perpisahan yang layak bagi Ronaldo, serta apakah perselisihan belakangan ini dapat dikesampingkan demi menggelar perayaan khusus yang mempertemukan sang pemain dengan para pendukung di negaranya.

Federasi Sepak Bola Portugal sebelumnya telah menyampaikan rasa terima kasih kepada Ronaldo setelah ia mengumumkan pensiun, dengan menyebutnya sebagai kapten yang menginspirasi dan simbol paling menonjol timnas. Jeda internasional setelah keputusan pensiun itu juga diwarnai berbagai bentuk penghormatan bagi bintang Portugal tersebut.

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Namun, Guardiola berpendapat bahwa penghargaan tidak semestinya terbatas pada pernyataan resmi atau gestur simbolis, melainkan harus diwujudkan dalam sebuah perayaan yang membuat sang pemain merasakan cinta para pendukung tim nasional yang warnanya ia bela selama bertahun-tahun.