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Pelatih senior asal Spanyol, Pep Guardiola, mengenang kembali pengalamannya bersama Bayern Munich sekaligus menyampaikan rasa hormatnya yang besar kepada klub asal Bavaria tersebut.

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Guardiola menegaskan bahwa tahun-tahun yang ia habiskan di Jerman meninggalkan jejak mendalam dalam karier kepelatihannya, baik dari sisi teknis maupun pribadi.

Dalam wawancara dengan majalah Liga Jerman, "Bundesliga", Guardiola berbicara tentang pengalamannya bersama raksasa Bavaria itu. Ia menyebut bahwa apa yang ia temukan di klub tersebut melampaui ekspektasinya. Ia juga memuji budaya sepak bola Jerman, atmosfer suporter di stadion, serta pola hubungan antara klub, pemain, dan suporter.

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Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Apa yang saya impikan, saya temukan di sana pada waktu itu. Bayern Munich adalah klub yang selalu bekerja, terlepas dari siapa pelatihnya, pemainnya, atau anggota staf kepelatihannya. Klub ini benar-benar luar biasa."

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Mengenai kesannya terhadap sepak bola Jerman, ia menyatakan: "Saya terkesan dengan atmosfer di stadion-stadion Jerman, dan saya juga mengagumi cara menyerang dan bertahan di Jerman."

Pep menambahkan: "Saya juga banyak mengambil manfaat dari pengalaman itu untuk sisa karier saya, dari mentalitas dan kepercayaan diri kalian, bagaimana kalian memegang pendapat dengan jelas, dan betapa sedikitnya politik yang kalian biarkan ada di sepak bola."

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Ia melanjutkan: "Rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada suporter, dan rasa hormat yang mereka tunjukkan kepada para pemain. Juga kenyataan bahwa klub seperti Bayern Munich berterima kasih atas apa yang telah saya berikan. Itu benar-benar menyentuh saya."

Pernyataan Guardiola ini kembali menyoroti perjalanannya bersama Bayern Munich, yang berlangsung dari musim panas 2013 hingga musim panas 2016. Ia datang menggantikan Jupp Heynckes, yang membawa tim meraih treble bersejarah pada musim 2012-2013 dengan menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal, dan Liga Champions.

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Meski menghadapi tugas berat untuk mempertahankan level yang telah dicapai tim di bawah Heynckes, Guardiola berhasil meraih kesuksesan besar selama tiga musimnya. Ia membawa Bayern menjuarai Bundesliga dalam ketiga kesempatan tersebut, ditambah dua gelar DFB-Pokal, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub.

Selama masa baktinya bersama tim Bavaria, Guardiola menjalani 161 pertandingan di semua kompetisi dan meraih 121 kemenangan menurut data pusat statistik Federasi Sepak Bola Jerman. Timnya juga mencetak 254 gol dalam 102 pertandingan Bundesliga, sebuah rekor di kompetisi tersebut pada periode itu.

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Namun di sisi lain, Guardiola tidak mampu meraih gelar Liga Champions bersama Bayern. Langkahnya selalu terhenti di semifinal dalam tiga musim tersebut, dan semuanya terjadi saat menghadapi tim Spanyol: Real Madrid pada 2014, Barcelona pada 2015, dan Atletico Madrid pada 2016.

Jejak pelatih asal Spanyol itu tidak hanya terbatas pada hasil dan gelar. Ia meninggalkan pengaruh teknis yang jelas pada gaya bermain tim, lewat pengembangan penguasaan bola dan build-up dari belakang, serta penempatan pemain dalam peran taktis yang berbeda.

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Contoh paling menonjol adalah penggunaan Philipp Lahm di lini tengah dalam sejumlah pertandingan, serta pemanfaatan kemampuan pemain seperti Xabi Alonso dan Thiago Alcantara dalam mengatur permainan.

Guardiola meninggalkan Bayern pada musim panas 2016 untuk menangani Manchester City, tetapi ia tetap menjaga hubungan baik dengan klub dan kota di Jerman tersebut. Ia kerap berbicara penuh kekaguman tentang pengalamannya di sana dan menganggapnya sebagai tahapan penting dalam perkembangannya sebagai pelatih.