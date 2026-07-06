Guardiola atau Slot di Timnas Belanda? Driessen punya preferensi yang sangat jelas

Valentijn Driessen menilai Pep Guardiola sebagai kandidat yang jauh lebih cocok untuk posisi pelatih kepala Timnas Belanda daripada Arne Slot. Pelatih yang saat ini tidak terikat klub itu jauh lebih sesuai dengan filosofi sepak bola Belanda, demikian penilaian yang dimuat di Kick-Off.

“Jika Anda bisa mendapatkan Guardiola, Anda harus selalu melakukannya,” demikian penilaian kepala bagian sepak bola De Telegraaf saat membahas pengganti Ronald Koeman. “Karena dia sepenuhnya mewakili pemikiran sepak bola Belanda.”

“Dia sudah lama bekerja sebagai pelatih klub. Jika harus memilih antara Guardiola dan Slot, maka kamu memiliki ikon untuk produk ekspor nasionalmu, yaitu sepak bola. Itu benar-benar tak tertandingi,” kata Driessen yang secara jelas lebih memilih pelatih yang baru saja hengkang dari Manchester City itu.

Driessen berpendapat bahwa KNVB harus bertindak sangat cepat. “Lihat saja orang-orang Jerman, seberapa cepat mereka bertindak. Mereka langsung mengambil langkah. Mereka berkata: ‘Itu orang kita (Jürgen Klopp, red.) dan itulah yang akan kita pilih.’ Namun, dari Zeist sama sekali tidak terdengar kabar apa pun.”

“Padahal ada beberapa kandidat yang sangat bagus,” lanjut Driessen dalam analisisnya. “Mereka tiba-tiba tersedia, padahal pada Januari sama sekali tidak tersedia.”

“KNVB saat itu benar-benar bermain api. Dan sekarang hal itu bisa saja berbuah baik. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebijakan,” kata pengamat timnas Oranje itu sambil memberikan nilai buruk kepada direktur sepak bola elit Nigel de Jong.

“Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di balik layar. Mungkin setelah tersingkir dari Piala Dunia, mereka sibuk mencari kandidat selama 23 jam sehari,” tambah Mike Verweij sebagai penutup.