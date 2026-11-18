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Bagaimana masa depan Pep Guardiola? Setelah meninggalkan Manchester City, pelatih asal Spanyol itu hingga kini masih berstatus tanpa klub. Dalam beberapa jam terakhir, namanya ramai disebut sebagai calon pelatih klub Suadi Pro League atau bahkan pelatih tim nasional senior Arab Saudi.

AGEN MENGONFIRMASI - Kabar tersebut tidak dibantah oleh agen lamanya, Josep Maria Orobitg. Saat berbicara kepada harian Arab Saudi Al-Riyadiya dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Catalunya Sport, ia mengonfirmasi bahwa Guardiola mendapat kesempatan melatih di Arab Saudi melalui perantara: "Dalam beberapa hari terakhir, kami menerima tawaran dari Arab Saudi melalui perantara."

TOLAK ARAB SAUDI - Namun, Guardiola sejak lama memutuskan untuk beristirahat setelah lebih dari 10 tahun tanpa jeda melatih Manchester City. Karena itu, meski tergoda oleh tawaran finansial yang sangat besar dari Arab Saudi, ia sekali lagi memilih menolaknya dan tetap tanpa klub. Orobitg juga mengonfirmasi keputusan tersebut: "Guardiola menolak semua tawaran."

SEMPAT TOLAK ITALIA, KEMBALI DALAM SETAHUN - Jika pada akhirnya benar-benar menolak Arab Saudi, ini akan menjadi kali kedua Guardiola menolak tawaran penting dari sebuah federasi. Sebelumnya, ia menolak Maldini dan Leonardo ketika kedua petinggi itu dipilih untuk memimpin pembangunan kembali tim nasional Italia dan FIGC. Saat itu, meski tertarik dengan proyek tersebut, Pep merasa belum siap untuk langsung kembali bekerja hanya beberapa hari setelah meninggalkan City.

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KEMBALI PADA AKHIR MUSIM - Guardiola pun berniat menuntaskan tahun sabatikalnya tanpa berubah pikiran. Orobitg kembali mengonfirmasinya: "Pep baru akan mulai membahas masa depannya secara resmi paling cepat pada awal musim depan."