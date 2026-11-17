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Bek Arsenal Riccardo Calafiori diterima Wali Kota Roberto Gualtieri di Campidoglio.

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"Saya sangat senang menyambutnya di Campidoglio. Ia atlet sekaligus pribadi yang luar biasa, dan prestasinya membuat kami bangga. Ia berperan sebagai duta kota kami di dunia, membawa nama Roma secara positif di Britania Raya." Demikian kata Wali Kota Roma, Roberto Gualtieri, setelah menerima bek Arsenal dan tim nasional Italia, Riccardo Calafiori, di Campidoglio.

Calafiori menerima sebuah plakat sebagai penghargaan atas perannya sebagai 'duta' kota Roma di dunia. "Rekan saya Mamdami (Wali Kota New York, red), yang merupakan penggemar berat Arsenal, pasti akan iri. Saat kami bertemu, kami membicarakannya, dan ia sangat tahu serta mengenal Riccardo."

Calafiori kemudian berkata: "Terima kasih atas penghargaan ini. Saya selalu berusaha mewakili kota saya di luar negeri. Saya juga rindu rumah, tetapi setiap kali kembali, rasanya selalu mengharukan." Bek itu menyerahkan jersey Arsenal kepada sang wali kota, lalu berfoto di depan Serigala Kapitolina. Ada pula momen di luar agenda: sidang dewan dihentikan agar Calafiori, yang diperkenalkan oleh Gualtieri, dapat menyampaikan salam.