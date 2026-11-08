Grup Maroko: Putra Legenda Real Madrid Terancam Absen dari Piala Dunia Junior di Qatar

Putra dari legenda Real Madrid mengalami cedera parah yang mengancam mimpinya untuk tampil di Piala Dunia Junior di Qatar, yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Enzo Alves, pemain Real Madrid, mengalami cedera parah hingga terpaksa meninggalkan laga tim junior utama Los Blancos melawan tim junior utama Rayo Vallecano akibat cedera tersebut, dan keikutsertaannya di Piala Dunia U-17 mendatang di Qatar menjadi tidak pasti.

Putra dari pemain Brasil, Marcelo, legenda Real Madrid itu, merasakan nyeri saat terjadi benturan di pertengahan babak pertama, dan ia tidak mampu menyelesaikan pertandingan. Laporan awal mengindikasikan kemungkinan ia mengalami robekan pada otot psoas, meskipun kondisinya belum didiagnosis secara final. Pemain tersebut akan menjalani pemeriksaan medis antara hari ini dan besok untuk menentukan tingkat keparahan cedera secara akurat.

Ketidakhadirannya dari timnas Spanyol berpotensi menjadi pukulan besar bagi pelatih David Cubillo, yang telah memanggil para pemain timnas Spanyol U-21 ke Las Rozas untuk memulai persiapan menghadapi Piala Dunia.

Pertandingan berikutnya MOR World Cup U17 10.00 ESP

Spanyol akan menjalani babak grup di Qatar, di mana mereka akan menghadapi China pada laga pertamanya tanggal 20 November. Laga keduanya akan melawan Fiji pada tanggal 23 November, sementara Maroko akan menjadi lawan terakhir mereka di babak grup.

Kondisi Enzo Alves dalam beberapa jam ke depan akan menjadi faktor penentu apakah ia bisa tampil di Piala Dunia, karena kehadirannya kini berada dalam bahaya.