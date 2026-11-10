Grup Maroko: Putra Legenda Real Madrid Resmi Absen Bersama Spanyol di Piala Dunia Junior

Timnas junior Spanyol mengalami pukulan berat beberapa hari jelang dimulainya Piala Dunia U-17 di Qatar.

Enzo Alves, pemain Real Madrid, mengalami cedera serius hingga terpaksa meninggalkan laga tim muda utama klub Kerajaan tersebut melawan tim muda utama Rayo Vallecano akibat cedera itu.

Menurut surat kabar "Marca", Enzo Alves tidak akan tampil pada turnamen Piala Dunia U-17 di Qatar.

Putra dari legenda Real Madrid asal Brasil, Marcelo, itu mengalami cedera otot sejak laga terakhirnya bersama Real Madrid, yang berujung pada coretan namanya dari skuad, dan ia akan digantikan oleh Guillermo Trujillano, salah satu lulusan akademi muda Atletico Madrid.

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Pemeriksaan awal menunjukkan masa pemulihan sekitar dua pekan, yakni periode yang melampaui laga pembuka Spanyol melawan China pada tanggal 20 bulan ini.

Pelatih David Cubillo memilih Enzo Alves dan Yeremay sebagai dua-duanya penyerang dalam skuad, tetapi pemain yang disebut terakhir — yang juga pemain Real Madrid — menjalani penanganan cermat setelah absen lebih dari sebulan akibat cedera.

Ia diperkirakan akan siap untuk awal turnamen, meskipun mempertahankan dua penyerang dalam kondisi yang tidak pasti merupakan risiko besar di babak grup, kendati ada pemain-pemain menyerang lainnya, seperti Roberto Tomas, yang bisa bermain sebagai penyerang murni.

Spanyol akan menjalani babak grup di Qatar, di mana mereka akan menghadapi China pada laga pertama tanggal 20 November, dan laga kedua melawan Fiji pada 23 November, sementara Maroko akan menjadi lawan terakhir mereka di babak grup.