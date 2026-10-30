Pelatih asal Spanyol, Paco Jemez, direktur teknik Raja Casablanca Maroko, berada di ambang perpisahan dengan jabatannya setelah manajemen klub kehilangan kesabaran terhadap menurunnya hasil tim, yang terus kehilangan poin di Liga Maroko, di tengah meningkatnya kemarahan suporter dan tuntutan mereka untuk melakukan perubahan mendesak di level kepemimpinan teknik.

Situs "Hespress" Maroko mengungkap bahwa para petinggi Raja Casablanca telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Jemez, usai hasil imbang terakhir melawan Hassania Agadir, di tengah ketidakmampuan pelatih Spanyol itu meraih hasil yang diharapkan, atau menampilkan performa yang sesuai dengan ambisi klub dan suporternya.

Manajemen tim hijau tersebut diperkirakan akan menggelar pertemuan dengan Jemez dalam waktu dekat, untuk membahas formula pemutusan kontrak dan mencapai kesepakatan yang mengakhiri hubungan kontraktual antara kedua pihak secara damai, sebagai persiapan menutup lembaran pelatih Spanyol tersebut dan mencari kepemimpinan teknik baru.

Pada saat yang sama, manajemen Raja Casablanca mulai bergerak untuk mengkaji sejumlah opsi pelatih yang tersedia, mencari pelatih yang mampu mengangkat tim dari kondisinya saat ini, dan mengembalikan keseimbangan ke dalam skuad, terutama karena klub berambisi untuk bersaing kuat merebut gelar dan mengembalikan statusnya di antara raksasa sepak bola Maroko dan Afrika.

Pertandingan berikutnya AHL CAF Confederations Cup 11.00 RCA

Hasil imbang melawan Hassania Agadir di Stadion El Arbi Zaouli di kota Casablanca semakin menambah tekanan pada Jemez, dan kembali menempatkan masa depannya dalam lingkaran keraguan, setelah terus kehilangan poin berubah menjadi sumber kekhawatiran di dalam klub, di tengah menurunnya hasil dan tidak munculnya indikasi jelas akan membaiknya performa tim.

Kemarahan tidak lagi terbatas pada hasil di atas lapangan hijau, karena belakangan ini meningkat suara-suara suporter Raja Casablanca yang menuntut pemecatan pelatih Spanyol itu, membebankan tanggung jawab atas apa yang dialami tim kepada dewan pengurus dan perusahaan olahraga, baik di level hasil negatif maupun performa buruk yang tidak memenuhi harapan suporter.

Manajemen Raja Casablanca kini dituntut untuk mengambil keputusan tegas dalam fase mendatang, terutama karena tim membutuhkan pemulihan kepercayaan diri secepatnya sebelum memasuki rangkaian pertandingan penting, baik di level domestik maupun kontinental.

3 hasil imbang beruntun memperparah krisis

Statistik Raja Casablanca di Liga Maroko mencerminkan besarnya krisis yang dialami tim sejak awal musim, setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhirnya, hanya meraih hasil imbang melawan Maghreb Fez, Fath Rabat, dan Hassania Agadir secara berurutan.

Raja Casablanca sebelumnya mengawali perjalanannya di kompetisi ini dengan kemenangan atas Nahdat Zemamra, tetapi tidak mampu membangun dari awalan tersebut, hingga melorot ke peringkat kesebelas dengan koleksi 6 poin, setelah rangkaian hasil yang menimbulkan banyak tanda tanya terkait kemampuan tim untuk bersaing.

Tim hijau tersebut bersiap menjalani laga sulit melawan Renaissance Berkane, pada Minggu mendatang, dalam rangkaian pekan keenam Liga Maroko, dalam pertandingan yang mungkin memiliki arti penting bagi masa depan tim pelatih, terutama di tengah meningkatnya tekanan terhadap Jemez, dan kebutuhan tim untuk kembali ke irama kemenangan.

Krisis Jemez menempatkan dua laga melawan Al Ahly dalam sorotan

Pentingnya perubahan yang mungkin terjadi di dalam Raja Casablanca tidak terbatas pada kompetisi Liga Maroko, melainkan meluas hingga keikutsertaan di tingkat kontinental, karena tim berada dalam grup yang sama dengan Al Ahly Mesir, di samping Kara Toga dan Primeiro de Agosto Angola, di ajang Piala Konfederasi Afrika pada musim ini.

Suporter Al Ahly dan Raja Casablanca menanti dua laga yang dinanti-nantikan antara kedua tim pada pekan ketiga dan keempat fase grup, yang mungkin menyaksikan tampilan berbeda dari tim Maroko, apabila perubahan yang dinanti di level kepemimpinan teknik benar-benar terjadi.

Al Ahly dijadwalkan menjamu Raja Casablanca di Stadion Kairo, pada periode 18 hingga 20 Desember mendatang, sebelum tim Mesir itu bertandang ke markas lawannya dari Maroko pada periode 8 hingga 10 Januari mendatang.

Sementara manajemen Raja Casablanca belum memutuskan secara resmi detail perpisahan dengan Paco Jemez atau identitas pelatih pengganti, jam-jam mendatang mungkin membawa perkembangan penting terkait masa depan tim pelatih, di tengah keinginan manajemen untuk meredam kemarahan suporter dan memperbaiki jalannya tim sebelum agenda domestik dan kontinental mendatang.