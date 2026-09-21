Granit Xhaka dituntut secara pidana di Swiss dan langsung meninggalkan tim nasional

Granit Xhaka tidak akan memperkuat Swiss untuk periode mendatang, demikian dikatakan gelandang Sunderland itu kepada kantor berita Jerman, DPA. Ia sedang dituntut di Swiss karena memalsukan sertifikat vaksin COVID-19.

Media Swiss, Blick, pada Sabtu lalu sudah lebih dulu memberitakan bahwa Xhaka sedang bermasalah. Mereka menemukan bahwa Xhaka memperoleh sertifikat palsu dari seorang dokter di Luzern, yang menyatakan bahwa ia telah divaksin COVID-19, padahal kenyataannya tidak.

Dokter tersebut dibongkar awal bulan ini dan dalam penyelidikan lebih lanjut terkait perdagangan sertifikat ilegal, nama Xhaka pun muncul.

Gelandang itu telah mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa ia sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan otoritas Swiss. “Itu adalah kesalahan saya. Saat itu saya menyimpan banyak ketidakpercayaan. Saya sangat menyesal,” ujarnya.

Xhaka akan diperiksa pada awal Oktober di Swiss dan karena itu ia mengundurkan diri dari empat pertandingan Nations League negaranya yang akan datang. Ia kemungkinan menunggu denda yang sangat besar dan bahkan hukuman penjara (bersyarat) juga bukan hal yang mustahil.

Swiss pada periode jeda internasional ini masing-masing akan menghadapi Makedonia Utara, Skotlandia, Slovenia, lalu Makedonia Utara lagi.

Xhaka (33) telah mencatatkan 152 penampilan untuk tim nasional Swiss dan juga merupakan kapten tim nasional. Saat ini ia bermain untuk Sunderland, tetapi sebagian besar kariernya dijalani saat terikat kontrak dengan Arsenal.