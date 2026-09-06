Anthony Gordon hanya membutuhkan 4 pertandingan dengan kostum Barcelona di Liga Spanyol untuk menegaskan bahwa proses adaptasinya dengan tim dan kompetisi berjalan sangat cepat dan mencolok, setelah ia menambah koleksinya menjadi 4 assist dalam 4 laga perdananya, sehingga menempatkan dirinya di antara pemilik awal karier terbaik dalam sejarah klub Catalan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Gordon menjadi pemain ketiga di abad ke-21 yang menciptakan 4 gol dalam 4 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol, setelah Cesc Fabregas dan Luis Suarez, yang keduanya juga meraih pencapaian ini dengan kostum Barcelona.

Assist Gordon hadir dalam pertandingan melawan Valencia untuk memberinya assist keempat secara beruntun, setelah ia menciptakan satu gol di setiap pertandingan dari empat laga pertamanya di kompetisi tersebut, dalam awal yang luar biasa bagi pemain Inggris itu bersama tim Catalan.

Angka-angka Gordon menjadi semakin penting ketika dibandingkan dengan apa yang ia tampilkan musim lalu di Liga Primer Inggris, di mana ia hanya menciptakan dua gol dalam 26 pertandingan, sementara ia berhasil menggandakan angka tersebut hanya dalam 4 pertandingan bersama Barcelona.

Gordon hanya terpaut satu assist dari rekor Lionel Messi, setelah bintang Argentina itu menciptakan 5 gol dalam 4 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol pada musim 2011-2012.

Awal yang kuat ini mencerminkan titik-titik kekuatan utama yang diandalkan Gordon, yaitu kemampuannya menciptakan keunggulan dari sayap dan menjangkau rekan-rekannya di area-area krusial, hal yang menjadikannya elemen berpengaruh dalam lini serang Barcelona sejak penampilan pertamanya.