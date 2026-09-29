Pemain sayap Barcelona asal Inggris, Anthony Gordon, memuji penampilan rekannya, bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold, dalam pertandingan Inggris melawan Republik Ceko, Selasa malam, yang berakhir dengan kemenangan The Three Lions (2-0), pada laga kedua UEFA Nations League.

Gordon mengatakan dalam pernyataannya usai laga melawan Ceko kepada saluran ITV: "Menurut saya pertandingannya bagus, dan kami jelas mengendalikannya. Kami bisa mencetak lebih banyak gol pada akhirnya, mungkin kami punya cukup kualitas di sepertiga akhir serangan. Ada beberapa hal yang harus dibenahi, kami perlu mengendalikan jalannya permainan, menekan dengan kuat, dan menuntaskan pertandingan secara meyakinkan."

Gordon mencetak gol pertama Inggris dari umpan matang Arnold, saat ia menyambut umpan silang istimewa dari bintang Real Madrid itu, dan menempatkan sundulan terukur ke arah berlawanan dari kiper Ceko, sehingga memberikan keunggulan bagi tim nasionalnya.

Mengenai gol dan umpan Arnold, bintang Barcelona itu menjelaskan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Saya melakukan lari itu berulang kali, dan hanya sedikit pemain yang memiliki kemampuan, teknik, dan keberanian yang cukup untuk berani melakukan kesalahan saat mencoba umpan seperti itu. Karena itulah ia pemain yang hebat, dan itulah alasan saya sangat ingin bermain bersamanya."

Ia melanjutkan: "Ia telah menjalani perjalanannya sendiri bersama Inggris. Ia berharap bisa lebih banyak bermain daripada yang ia lakukan, tetapi ia adalah sosok yang luar biasa selama pemusatan latihan ini, saya benar-benar menikmati kebersamaan dengannya."

Di sisi lain, Arnold berkata dalam wawancaranya dengan saluran ITV: "Menurut saya pertandingannya bagus, mereka bermain dengan sepuluh pemain, yang menambah tekanan pada kami untuk memenangkan pertandingan, tetapi kenyataannya, hal itu justru membuatnya lebih sulit, karena mereka menjadi lebih solid dan bertahan. Sangat sulit untuk menembus pertahanan mereka. Namun kami berhasil melakukannya lebih awal di babak kedua, dan itulah yang kami butuhkan."

Ia menambahkan menurut jaringan "BBC" tentang umpan matangnya: "Saya berbicara dengan kamu (Anthony Gordon) di babak pertama dan saya katakan kepadanya jika aku masuk ke ruang-ruang itu, pastikan kau sampai ke tiang jauh, jangan berharap bola datang secepat itu tetapi ternyata bola datang dan berhasil."

Tentang bermain bersama Gordon, ia berkomentar: "Ini adalah kehormatan besar, dan luar biasa bisa bermain bersamanya. Saya berusaha mendapatkan bola dan mencoba menemukan cara terbaik untuk bermain, mencoba maju ke depan dan menciptakan peluang. Dan saya berhasil memberikan umpan itu."

Mengenai kembalinya ke timnas Inggris, ia menutup pernyataannya: "Ini adalah kehormatan besar, membela negara saya adalah kehormatan besar. Saya selalu bercita-cita bermain untuk Inggris, dan itulah yang saya yakini, dan yang penting adalah membuktikannya di level klub. Pelatih memberi saya kesempatan, dan saya berharap ia puas dengan penampilan saya."



