Winger asal Inggris, Anthony Gordon, pemain Barcelona, mengakui bahwa dia tidak menyangka akan dihargai oleh para suporter sampai sejauh ini, dan memuji sikap rendah hati yang menyelimuti klub Catalan tersebut.

Gordon merupakan transfer pertama Barcelona untuk musim 2026-2027, dan bergabung dengan tim Catalan tersebut dari Newcastle. Dalam waktu singkat sebagai pemain Barcelona, dia baru tampil di 8 pertandingan saja, dan winger Inggris itu dengan cepat beradaptasi dengan gaya bermain Blaugrana serta filosofi mereka, sekaligus merebut hati basis suporter klub yang setia.

Gordon memiliki 5 assist, tetapi masih ada satu hal yang perlu dia perbaiki: "gol", demikian dia jelaskan dalam wawancara dengan majalah Barcelona edisi Oktober.

Gordon mengatakan seperti yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Sejauh ini saya belum mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Sebenarnya, hal ini terjadi pada saya sepanjang karier saya. Di setiap klub dan di setiap tahap, saya membutuhkan sedikit waktu sebelum mulai mencetak gol secara rutin. Namun saya yakin bahwa saya akan mencetak banyak gol."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Winger itu mengakui bahwa dia menyatu dengan para suporter begitu cepat, suatu hal yang mengejutkannya. Dia berkata: "Para suporter ini mengagumi Messi, Luis Suarez, dan Ronaldinho, serta banyak pemain terbaik dalam sejarah. Saya tidak menyangka akan merasakan apresiasi seperti ini sejak awal."

Dia menambahkan: "Orang-orang menghargai saat melihatmu berusaha sekuat tenaga demi tim. Mungkin mereka juga terkejut dengan kemampuan sepak bola saya."

Dia melanjutkan: "Di Newcastle mereka hanya melihat saya sebagai pemain yang cepat dan agresif, lalu mereka menemukan sisi lain dari permainan saya."

Pemain Inggris itu sangat terkesan dengan sambutan hangat dan keramahan yang dia terima dari para pemain berkelas seperti itu, bahkan dia menyebut beberapa nama dan berkata: "Saya tidak ingin melupakan siapa pun, tetapi Eric Garcia banyak membantu saya karena dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Saya memahami sedikit bahasa Spanyol, tetapi ketika mereka berbicara dengan cepat atau di antara mereka sendiri, sulit bagi saya untuk mengikutinya."

Dia menuturkan: "Dani Olmo juga banyak membantu saya. Barcelona adalah kota yang sangat berbeda dari kota-kota yang saya kenal di Inggris."

Dia memuji Pedri dengan berkata: "Saya telah melakukan banyak gerakan menggocek sepanjang karier saya tanpa ada seorang pun yang melihatnya, tetapi sekarang saya memiliki Pedri, yang melihat segala sesuatu."

Di Barcelona, dia menemukan kerendahan hati yang tidak dia duga. Dia berkata: "Ini adalah klub terbaik di dunia, memiliki beberapa pemain terbaik, tetapi semua orang sangat rendah hati. Kami sangat ambisius dan berusaha memenangkan segala sesuatu, tetapi kamu tidak akan pernah mendengar seorang pun banyak bicara."

Dia menambahkan: "Kamu akan melihat orang-orang berlatih, menikmatinya, dan bekerja sama untuk berkembang setiap hari. Saya selalu mengagumi gaya bermain Barcelona."

Dia melanjutkan ucapannya: "Ketika saya meneken kontrak dengan Barcelona, saya pikir hal itu tidak masuk akal, karena ini adalah mimpi yang saya pupuk sejak kecil."

Dia menuturkan: "Barcelona terbaik yang pernah saya lihat adalah tim Pep Guardiola, tim yang memenangkan Liga Champions dengan pemain-pemain seperti Xavi dan Iniesta."

Mengenai pemain favoritnya dalam sejarah Barcelona, dia berkata: "Selain Messi, ada Luis Suarez."

Ketika ditanya bagaimana dia menggambarkan Barcelona saat ini, dia menjawab: "Saya ingin berbicara tentang penguasaan, gaya 'tiki-taka', dan dominasi tim terhadap jalannya pertandingan. Saya rasa gaya kami kini telah sedikit berkembang karena kami melakukan pressing dengan sangat kuat, tetapi dasar-dasarnya tetap sama: penguasaan bola dan keinginan untuk menghalangi lawan menyentuhnya sebisa mungkin. Inilah yang Barcelona wakili bagi saya, sehingga adaptasinya mudah."

Dia menambahkan: "Kota Barcelona memiliki pesona khusus dan suasana kekeluargaan yang hangat. Warganya sangat ramah, dan saya berusaha dengan cepat untuk memahami bahasa Spanyol dan Catalan serta berbicara dengan keduanya. Saya mencoba mempelajari dan menggunakannya, tetapi perpindahan dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol dan Catalan adalah hal yang rumit."

Ketika ditanya apakah ada pelatih yang meninggalkan jejak istimewa baginya sepanjang karier profesionalnya, dia menjawab: "Hansi Flick. Dia memberi saya kesempatan untuk bermain di panggung yang luar biasa, berkomunikasi dengan para suporter, dan menjalani semua yang selalu saya impikan. Meskipun demikian, saya menyimpan penghargaan besar kepada semua pelatih yang pernah bekerja dengan saya"; seperti Eddie Howe, Frank Lampard, dan Rafa Benitez."







