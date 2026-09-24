Gordon: Kami orang Inggris, kami harus berhenti mencoba meniru Spanyol

Pemain Inggris bintang Barcelona, Anthony Gordon, mengatakan bahwa mengontrol jalannya pertandingan bukanlah bagian dari "gen" Inggris, tetapi timnas Three Lions bisa memenangkan gelar-gelar besar jika mereka berhenti "mencoba meniru Spanyol".

Winger Barcelona itu berbicara di St George's Park saat timnas Inggris bersiap menghadapi juara dunia Spanyol, dalam UEFA Nations League, pada hari Sabtu mendatang, yang merupakan pertandingan pertama mereka bersama sejak Piala Dunia.

Inggris kalah di pertandingan semifinal dengan skor 2-1 dari Argentina, sebelum akhirnya menang atas Prancis dengan skor 6-4 di pertandingan perebutan medali perunggu.

Mengakhiri turnamen dengan kemenangan besar menjadikan Inggris meraih hasil terbaik mereka di Piala Dunia sejak tahun 1966.

Namun, banyak pihak mengkritik cara Inggris dikalahkan Argentina, setelah pelatih Thomas Tuchel menarik keluar pencetak gol Gordon dan beralih ke rencana bertahan dengan lima bek.

Perubahan taktik itu justru meningkatkan tekanan, di mana Enzo Fernandez mencetak gol penyeimbang sebelum Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan di masa perpanjangan waktu.

Gordon mengatakan bahwa dirinya "belum pernah merasa seburuk itu" seusai pertandingan, dan ia meyakini bahwa luka yang ditinggalkan kekalahan tersebut bisa berarti timnas Inggris akan mengambil pendekatan berbeda di turnamen mendatang.

Bintang Barcelona itu menambahkan, sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Luka itu tidak harus bersifat negatif, karena bisa saja justru mengantar kita meraih kemenangan di turnamen-turnamen mendatang".

Ia melanjutkan: "Kita tidak bisa terus-menerus melihat ke negara lain dan berusaha menjadi seperti mereka, karena kita bukan mereka. Kita adalah orang Inggris dan kita punya kekuatan-kekuatan tersendiri yang tidak mereka miliki, jadi mungkin kita mulai bermain dengan cara yang kita kuasai".

Gordon pindah ke Barcelona dari Newcastle dengan nilai 69,3 juta pound sterling pada musim panas ini.

Winger Inggris itu menjelaskan bahwa pengalaman bermain di La Liga - bersama dan melawan sejumlah bintang terbaik Spanyol - membuatnya menyadari betapa berbedanya pendekatan negara tersebut terhadap sepak bola.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak yakin para pemain Inggris bisa diajari untuk bermain serupa dengan para pemain Spanyol, yang dalam permainan kompleks mereka mengandalkan penguasaan bola.

Gordon melanjutkan: "Saya berbicara dari sudut pandang di mana saya merasa kita mencoba meniru Spanyol".

Ia melanjutkan: "Karena saya berada di Spanyol, saya tahu kita punya pemain-pemain yang sama bagusnya, tetapi mereka punya kualitas yang berbeda. Jadi mengapa kalian berusaha membuat para pemain ini menjadi seperti para pemain Spanyol? Karena para pemain Spanyol kekurangan hal-hal yang kita miliki, dan begitu pula sebaliknya".

Gordon menambahkan: "Ini bukan bagian dari gen Inggris, saya tidak yakin apakah itu sesuatu yang bisa diajarkan, karena sekarang saya berpikir, melalui pengalaman bermain di Spanyol, bahwa saya bisa berbicara dengan pandangan yang berdasar mengenai cara mereka menjaga bola, itu memang berbeda".

Ia menutup: "Saya bahkan kadang melihat sejumlah keputusan yang mereka ambil terkait bola dan berpikir, saya tidak yakin bagaimana ia bisa melihat itu, itulah cara mereka membangun permainan. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita sebutkan namanya, tetapi ia jelas dibangun dengan cara yang berbeda".

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