Gordon: Inilah yang Membuat Saint-Germain Unggul atas Kami

Anthony Gordon, pemain Barcelona, menyatakan bahwa suasana di dalam ruang ganti tim masih tetap positif, meski menelan kekalahan terakhir dari Paris Saint-Germain (4-2) di Liga Champions, seraya menegaskan kebanggaannya atas karakter yang ditunjukkan para pemain selama pekan yang sulit.

Menjawab pertanyaan tentang suasana Barca setelah kekalahan di Paris, Gordon mengatakan kepada jaringan "ESPN": "Suasananya masih tetap sama, kami telah meraih awal musim yang bersejarah, dan kami ingin melanjutkan apa yang telah kami mulai."

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Pemain internasional Inggris itu menambahkan: "Kekalahan dari Paris Saint-Germain terasa sulit, karena itu adalah pertandingan yang sangat bagus, dan kami menjadi penantang di sepanjang periode yang panjang. Namun saya merasa bahwa mereka mampu, dari sisi fisik, mempertahankan level performa mereka lebih lama daripada kami."

Ia melanjutkan: "Meski demikian, saya pikir ada beberapa kondisi yang harus diperhitungkan, karena mereka memberi para pemain mereka istirahat sebelum menghadapi kami, sementara kami melewati pekan yang sangat sulit, baik karena perjalanan maupun pertandingan, atau beberapa hal lain yang tidak diketahui orang."

Mantan bintang Newcastle United itu menambahkan: "Saya pikir karakter yang kami tunjukkan selama pekan itu luar biasa, dan termasuk yang terbaik yang bisa Anda lihat dari sebuah tim. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang kami raih selama pekan itu, dan dengan awal musim kami secara umum, dan kami ingin melanjutkan bekerja dengan cara yang sama."

Tim asal Paris itu menghadiahkan kepada Barcelona kekalahan pertama di berbagai kompetisi musim ini, setelah rangkaian kemenangan di tingkat domestik maupun Eropa.



