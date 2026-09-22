Anthony Gordon meninggalkan kesan yang kuat di dalam klubnya, Barcelona, baik di mata para suporter maupun di dalam ruang ganti. Penyerang asal Inggris itu, yang menjadi transfer pertama Barca pada musim panas ini, sudah merasakan sorakan para suporter Camp Nou yang meneriakkan namanya, dan awal yang gemilang itu hanya menyisakan satu hal: mencetak gol pertamanya bersama Blaugrana.

Gordon mengatakan kepada media milik klub Katalan tersebut: "Saya merasa sangat bahagia, dan saya menikmati proses mengenal rekan-rekan setim serta staf teknis. Saya merasa sangat disambut."

Sejauh ini Gordon telah tampil dalam 7 pertandingan, dan hanya beristirahat pada laga melawan Racing, serta bersaing dengan pemain asal Jerman Karim Adeyemi, yang memulai lima pertandingan sebagai starter dan tampil sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan.

Gordon menyatakan sebagaimana diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo" bahwa pemain yang memiliki hubungan terbaik dengannya adalah kiper Joan Garcia.

Pemain Inggris itu juga mengungkapkan bahwa pemain yang paling mengejutkannya setiap hari adalah Marc Bernal.

Terkait sosok idolanya di dunia sepak bola, ia mengatakan bahwa Steven Gerrard adalah pemain favoritnya, dengan catatan bahwa Gordon memulai karier profesionalnya bersama Everton, meski sebelumnya ia meniti jenjang di tim muda Liverpool.

Gordon juga mengungkap sisi yang lebih personal, dengan membagikan beberapa detail di balik layar, di mana ia menjelaskan bahwa ritual sebelum pertandingannya adalah menyantap panekuk, dan bahwa New York adalah destinasi favoritnya untuk menghabiskan liburan.

Ia menyatakan bahwa dirinya mencintai segala sesuatu di Barcelona, dan menyebutkan bahwa ia tengah belajar bermain gitar, serta ia juga mempelajari bahasa Katalan dan Spanyol, dan bahwa buku favoritnya adalah "Relentless", serta bahwa ia menulis catatan hariannya, yakni menuangkan pikiran-pikirannya ke dalam buku harian pribadi.

Pemain internasional Inggris itu menggambarkan dirinya sebagai pemain yang "kompetitif", dan mengatakan bahwa targetnya musim ini adalah "memenangkan segalanya".

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