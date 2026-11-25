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Hanya 24 jam sebelum menghadapi Al-Kholood di Liga Roshn Saudi, pelatih Al-Khaleej, José Gomes, angkat bicara untuk memperjelas situasi. Ia menegaskan bahwa laga yang tampak mudah di atas kertas bisa berubah menjadi jebakan nyata jika konsentrasi hilang.

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Pelatih asal Portugal yang sangat mengenal Liga Roshn Saudi itu berbicara dalam konferensi pers prapertandingan yang digelar Rabu menjelang laga pekan ke-13. Nadanya penuh kehati-hatian, tetapi juga sarat kepercayaan diri. Ia menegaskan bahwa timnya benar-benar siap untuk kembali tampil kuat setelah jeda internasional.

"Setiap pertandingan di Liga Saudi pada dasarnya sulit. Al-Kholood memiliki sekumpulan pemain muda yang istimewa. Mereka tim yang kuat dengan kebugaran dan kemampuan fisik yang tinggi berkat rata-rata usia pemainnya yang rendah," kata Gomes.

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Al-Kholood mengandalkan semangat, kecepatan, dan pressing tinggi, gaya bermain yang menguras tenaga lawan mana pun yang tidak memasuki pertandingan dengan konsentrasi fisik dan mental penuh. Karena itu, Gomes meminta para pemainnya untuk waspada sejak menit pertama dan tidak memberi lawan kesempatan sedikit pun untuk memaksakan ritme permainan mereka.

Mengenai dampak jeda internasional terhadap persiapan timnya, pelatih asal Portugal itu bersikap realistis. Ia menegaskan bahwa jeda tersebut bukan keuntungan bagi timnya saja, melainkan berlaku bagi semua klub tanpa terkecuali.

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"Jeda ini berlaku bagi semua klub tanpa terkecuali. Satu-satunya manfaat positif dari periode seperti ini adalah kembalinya para pemain yang cedera. Kini kami berada dalam kondisi ideal karena skuad kami sudah lengkap dan benar-benar siap," tambahnya.

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Kesiapan penuh ini memberi Gomes pilihan yang lebih luas dan memungkinkannya menerapkan ide-ide barunya pada fase berikutnya, setelah pada periode sebelumnya ia berhasil mencapai target terpenting, yakni mengumpulkan poin.

Pelatih Al-Khaleej itu mengungkapkan perubahan nyata dalam pendekatan taktiknya: "Selama periode lalu, saya berfokus pada gaya bermain yang menjamin kami meraih poin, terlepas dari pertimbangan lain. Sekarang kami akan bekerja untuk meningkatkan performa dan memperkuat daya serang tim."

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Lewat kata-kata tersebut, Gomes mengirim pesan yang jelas kepada pendukung Al-Khaleej: fase berikutnya akan lebih berani dan lebih menghibur. Tim tidak akan puas hanya dengan bertahan dan mengumpulkan poin, tetapi akan berupaya menunjukkan karakter menyerangnya.

Saat membahas perkembangan sepak bola Saudi, Gomes tidak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap pencapaian Liga Roshn. Ia menyebut liga tersebut kini diisi oleh deretan pemain terbaik dunia dan para pemain berpengalaman tinggi.

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Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Kekuatan kompetisi ini dan kualitas teknisnya yang tinggi juga telah menarik para pelatih top untuk berkarier di sini."

Namun, momen paling emosional dalam konferensi pers itu muncul ketika Gomes menyinggung situasi rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, bersama tim nasional Portugal. Ia mengungkapkan ketidakpuasannya atas cara karier internasional sang pemain berakhir.

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"Situasi Ronaldo bersama tim nasional terasa aneh dan tidak jelas bagi semua orang. Ada beberapa kesalahan di dalam kotak penalti, tetapi Ronaldo tetap pemain terbaik di Portugal. Ia masih mampu mengubah peluang apa pun menjadi gol," jelasnya.

Gomes menutup pernyataannya dengan kata-kata yang menyentuh: "Sebagai orang Portugal, selama 23 tahun terakhir saya hidup di era kehadiran Ronaldo di tim nasional. Selama masa itu kami lebih efektif, dan kami meraih gelar Piala Eropa serta UEFA Nations League dua kali. Saya tidak senang dengan kepergiannya. Saya berharap ia terus mengenakan seragam Portugal."