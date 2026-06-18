Gol Sadílek tak cukup bagi Ceko: Afrika Selatan bangkit dari keterpurukan

Republik Ceko dan Afrika Selatan membuat Grup A Piala Dunia tetap menegangkan untuk saat ini. Di Atlanta, pertandingan berakhir imbang 1-1, setelah Bafana Bafana mendapat tendangan penalti di menit-menit akhir. Republik Ceko dan Afrika Selatan kini sama-sama mengoleksi satu poin. Korea Selatan dan Meksiko akan bertanding nanti dan keduanya sudah mengoleksi tiga poin.

Hanya lima menit setelah kick-off, Republik Ceko sudah unggul dalam pertandingan ini. Sadilek menerima umpan cermat di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras dari jarak dekat yang menggetarkan jala: 1-0. Ini merupakan gol keduanya untuk tim nasional bagi mantan pemain PSV dan FC Twente tersebut.

Setelah gol pembuka di awal pertandingan, Afrika Selatan mulai menunjukkan perlawanan. Oswin Appollis melepaskan tendangan dari jarak jauh, namun tendangannya yang diblok meleset tipis di samping gawang.

Di akhir babak pertama, penonton sempat bersemangat sejenak di tengah babak yang secara umum berjalan sangat membosankan. Sebuah umpan silang tampaknya bisa dengan mudah ditangkap oleh kiper PSV, Matej Kovar, tetapi ia tiba-tiba melepaskan bola, sehingga Afrika Selatan mendapat peluang. Untungnya bagi Kovar, insiden itu berakhir tanpa bahaya.

Republik Ceko langsung tancap gas setelah jeda. Tim Eropa ini dua kali nyaris unggul 2-0 lewat tendangan jarak jauh Lukás Cerv dan sundulan Patrik Schick, namun kiper Ronwen Williams berhasil melakukan penyelamatan.

Di babak kedua, Afrika Selatan berusaha keras mencetak gol. Pelatih kepala Hugo Broos memasukkan semua penyerang cadangan, kecuali penyerang Burnley Lyle Foster, yang mengejutkan semua orang.

Pada akhirnya, Afrika Selatan ternyata tidak membutuhkan jasa Foster. Pavel Sulc berusaha memblokir tendangan di dalam kotak penalti, tetapi bola mengenai lengannya, sehingga wasit menunjuk titik penalti.